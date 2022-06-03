شون وصوامع المنيا تستقبل 436 ألف طن من محصول القمح بجميع المراكز

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تم توريد 436684 طنا و32 كيلو جرام، من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية منذ بدء موسم حصاد 2022، وحتى أمس الخميس، وذلك من خلال 44 موقعا تخزينيا تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح.

250 ألف فدان منزرعة بالقمح

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان، وإجمالي المستهدف من أعمال التوريد يبلغ 450 ألف طن من القمح، وتم توريد 436 ألف طن حتى الآن، مؤكداً على ضرورة التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن، موضحا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تستقبل أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114، و(2320001 - 2342200).

ضبط مخزن لتجميع القمح

وشاهد محافظ المنيا، إحدى السيارات متوقفة على الطريق أمام مخزن وبها عدة شكائر من القمح، وعلى الفورتوقف المحافظ، وضبط مخزن قام صاحبه بتجميع وتخزين كميات من القمح بهدف الإتجار بالسوق السوداء، وتم تحرير محضر للمخالف، والتحفظ على كميات القمح المضبوطة وتسليمها إلى الشونة تحت إشراف مديرية التموين، ووجه بإحالة مدير الجمعية الزراعية بصفط الخمار للتحقيق لتقاعسه عن أداء عمله.

كما وجه محافظ المنيا، مديرية التموين، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة ومحاربة الفساد والاحتكار وضبط المخالفين لمنظومة توريد القمح.