جيرارد بيكيه وشاكيرا حديث «السوشيال ميديا»: «مجنون مين اللي يخونك؟»

تصدرت الأزمة التي يعيشها لاعب برشلونة جيرارد بيكيه وشاكيرا، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية بسبب انتشار بعض الأخبار عن خيانة بيكيه للنجمة العالمية شاكيرا، بعد سنوات من الصداقة والحب بينهما الذي اندلعت شرارته عام 2010، وأنجبا خلال هذه الفترة طفليهما ساشا وميلان.

جيرارد بيكيه وشاكيرا صداقة بدأت في 2010

وحسب مواقع أجنبية، توترت العلاقة بين جيرارد بيكيه وشاكيرا، بعد ضبط الأخيرة له متلبسًا بالخيانة مع إحدى السيدات، وأن هذه ليست المرة الأولى التي تشكو فيها شاكيرا من هذا الفعل، وكثيرًا ما أبدت غضبها بسبب احتفالاته الصاخبة مع أصحابه عقب تحقيقهم أي انتصار كروي من خلال اصطحابهم للعديد من الفتيات وقضاء وقتًا أطول بصحبتهم.

بيكيه يتخلى عن شاكيرا بسبب امرأة أخرى

واهتزت العلاقة بين الثنائي الأشهر في العالم بيكيه وشاكيرا منذ نحو 4 شهور، واضطرا إلى الانفصال في السكن، واتجاه كل منهم للعيش في مكان منعزل عن الآخر، وخلال هذه الفترة طرحت شاكيرا أغنيتها الجديدة the felicito والتي تحدثت فيها عن امرأة تشكو حبيبها الكاذب، الذي طالما حذرها المجتمع منه.

تورط والدة صديق بيكيه في الخيانة

وألمحت صحف إسبانية، إلى أن أزمة الخيانة التي يتورط فيها بيكيه، طرفها الثاني والدة صديقه لاعب برشلونة بابلو جافي البالغ من العمر 17 عامًا، واضطر الأخير إلى إلغاء متابعة بيكيه على «إنستجرام»، بعد تداول هذه الأخبار الأمر الذي سبب له إحراجًا شديدًا، بخلاف أقاويل أخرى تشير إلى علاقة عاطفية جديدة جمعت بين بيكيه وفتاة جامعية تبلغ من العمر 20 عامًا.

عبدالله رشدي منتقدًا خيانة بيكيه: هل يخون شاكيرا عاقل؟

وسيطرت هذه الأزمة على رواد السوشيال ميديا، الذين تفاعلوا معها بتعليقات تجمع بين السخرية من إقدام بيكيه على خيانة شاكيرا، التي تعد رمزًا للجمال والأنوثة، وأن الخيانة جينات لدى الرجال وليس لها علاقة بالمرأة من الأساس.

ومن أغرب التعليقات التي شهدتها السوسيال ميديا تعليقًا على هذا الأمر، قيام الداعية عبدالله رشدي، بالرد على تساؤل وُجه له من قِبل أحد الشباب عن رأيه في أزمة الخيانة بين شاكيرا وبيكيه، ليرد الداعية بقوله: وهل يخون شاكيرا عاقل؟!