شروط استكمال إجراءات سفر حجاج القرعة 2022.. أبرزها سداد الرسوم

أعلنت وزارة الداخلية كافة شروط استكمال إجراءات السفر بشأن حج القرعة 2022 والفائزين بها، سواء من خلال الأوراق والمستندات المطلوبة أو دفع تكاليف الحج كاملة في المواعيد المحددة رسميًا من أجل استكمال إجراءات السفر وأداء فريضة الحج.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل كل ما هو مطلوب من الفائزين بحج القرعة لإتمام إجراءات السفر.

شروط استكمال إجراءات السفر بشأن حج القرعة 2022: المستندات المطلوبة

1 - جواز سفر مميكن دولي لجميع الفائزين بقرعة الحج 2022 لا تقل مدة صلاحيته عن سنة بداية بتاريخ 11 من شهر مايو الماضي.

2 - إحضار صورة من شهادة الحصول على الجرعات الأساسية وهما جرعتين على الأقل من لقاحات فيروس كورونا المعتمد بشكل دولي من جانب وزارة الصحة، حتى يتمكن المواطن من الحصول على التأشيرة.

3 - إحضار البطاقة الصحية لتلقي التطعيم سواء لقاح الأنفلونزا الموسمية أو اللقاح الرباعي «الحمى المخية الشوكية».

4 - تقرير طبي معتمد ومختوم عن طريق إحدى المستشفيات التي تتبع وزارة الصحة المُعلن عنها كإثبات أن الحاج بحالة صحية جيدة.

5 - إحضار صحيفة حالة جنائية مميكنة، ويجب أن يلتزم بها كافة الفائزين بقرعة الحج.

6 - إحضار بيان للموقف التجنيدي لمن هم في سن التجنيد.

7 - إحضار 3 صورة شخصية حديثة وواضحة تكون مقاس «4 × 6».

8 - إحضار تصاريح السفر لمن يتطلب سفرهم أن يحصلوا على موافقة من جانب جهة عملهم.

9 - تقديم شهادة تحركات من خلال الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

استكمال إجراءات السفر بشأن حج القرعة 2022: سداد تكاليف الحج

ومن ضمن شروط استكمال إجراءات السفر لأداء حج القرعة 2022، هي سداد كافة الفائزين بقرعة الحج تكاليف الحج 2022، للرسوم وهي عبارة عن مبلغ «94490» يشمل تكلفة كل من الحج وصك الهدى وقيمة تذاكر الطيران، على أن يتم سدادها في البنوك الوطنية وهي «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة»، في الفترة من يوم الأحد الموافق 6 يونيو الجاري، وحتى الخميس 9 من ذات الشهر.