تعرف على أسعار وتكاليف حج القرعة 2022.. وشروط وموعد السداد

يرغب العديد من الفائزين بحج القرعة 2022 مع وزارة الداخلية في معرفة تكاليف السفر وأسعار تذاكر الطيران، والتي أعلنت تفاصيلها كاملة وزارة الداخلية مؤخراً في بيان رسمي لها، لذا تستعرض «الوطن» أسعار وتكاليف حج القرعة 2022 كاملة بالإضافة إلى قيمة تذاكر الطيران.

وزارة الداخلية تحدد أسعار وتكاليف حج القرعة 2022

وأوضحت وزارة الداخلية أسعار وتكاليف حج القرعة 2022 لهذا العام والتي وصلت إلى مبلغ أربعة وسبعون ألفاً وخمسمائة جنيهاً «74500» وذلك لتكلفة الحج وصك الهدى.

تذاكر طيران حج القرعة 2022

وحددت أيضاً وزارة الداخلية قيمة تذاكر الطيران وهي تسعة عشر ألفاً وتسعمائة وتسعون جنيهاً «19990»، وبذلك يصبح إجمالي تكاليف حج القرعة 2022 هو أربعة وتسعون ألف وأربعمائة وتسعون جنيهاً «94490»، لكل فائز في القرعة بمفرده، بإستثناء حالات كل من المحارم والمرافقين، إذ يتم السداد لهم سويا بموجب بطاقتي الرقم القومي.

طرق سداد تكاليف حج القرعة 2022

ووفقاً لبيان وزارة الداخلية، فإن سداد تكاليف حج القرعة 2022 يتم في مختلف البنوك الوطنية، وهم «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة»، بالإضافة إلى مكاتب هيئة البريد المصري الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية عن طريق منظومة الدفع والتحصيل بشكل إلكتروني حكومي،«مدفوعة حج القرعة» وذلك على الكود المؤسسي الذي يخص المراقبة العامة لحسابات الشرطة وهو رقم «11500201».

موعد سداد تكاليف حج القرعة 2022

وحددت وزارة الداخلية موعد سداد تكاليف حج القرعة 2022 وهو بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 6 من شهر يونيو الجاري، ويستمر سداد الرسوم حتى يوم الخميس المقبل الموافق 9 من الشهر ذاته، إذ أكدت «الداخلية» أن عدم سداد التكاليف كاملة في المواعيد المحددة رسمياً يعتبر بمثابة تنازل من جانب الفائز بالقرعة عن فرصة الحج.