عبور أحدث وحدة لإنتاج وتخزين الغاز الطبيعي المسال بقناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، إن نجاح أول عملية عبور من نوعها في تاريخ القناة لوحدة عائمة لإنتاج وتصنيع وتخزين الغاز الطبيعي المسال، هو تحقيق لمعادلة صعبة بتوفير العبور الآمن لمختلف أنواع وأجيال السفن والوحدات البحرية، موضحا أنه تم اتخاذ إجراءات غير معتادة بالتوازي مع تحقيق أقصى وفرا ممكنا لاقتصاديات رحلة السفينة.

ربيع: قناة السويس لعبت دورا في استقرار سلاسل الإمداد

وأضاف الفريق ربيع، أن قناة السويس لعبت دوراً هاماً في الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد رغم التحديات العالمية المتتالية بالتوازي، مع استمرارها في تنفيذ مشروعات تطوير عملاقة للمجرى الملاحي يدعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهدت قناة السويس اليوم الجمعة، عبور الوحدة الأحدث في العالم «انرجن باور» ضمن قافلة الجنوب، وذلك من خلال قطرها وتوجيهها بأربع قاطرات تابعة للهيئة وإرشادها بواسطة فريق يضم مجموعة من كبار مرشدي الهيئة خلال رحلتها البحرية الأولى بعد تدشينها بسنغافورة متجهة إلى البحر المتوسط.

تدابير لأول مرة لمتابعة عبور السفينة

وبحسب بيان رسمي لهيئة قناة السويس، تعد عملية عبور الوحدة التابعة لشركة «إنرجين» العالمية من تجارب العبور غير التقليدية والوحدة الأكبر التي تعبر القناة مقطورة بغاطس يتجاوز 18.5 متر.

تدابير معقدة لعبور الوحدة

وقال البيان إن عملية العبور استلزمت اتخاذ ترتيبات وتدابير ملاحية مُعقدة على مدار عدة أيام نظراً لطبيعة الوحدة العائمة التي يبلغ طولها 277 مترا، وعرضها 59 متر، بحمولة كلية 92 ألف طن طن وارتفاعها من سطح الماء 69 مترا.

واعتمدت عملية العبور على القطر فقط لتوجيهها وتحريكها، مما يتطلب مراعاة الدقة في التوجيه بالقاطرات ودراسة حركة واتجاه التيارات الهوائية والمائية للحفاظ على تمركزها في منتصف القناة خلال رحلتها.

وقال البيان، إن ترتيبات وإجراءات رحلة عبور القناة بدأت بطلب التوكيل الملاحي GULF EGYPT عبور الوحدة ENERGEAN POWER لقناة السويس، ومن ثم وجه الفريق أسامة ربيع بدراسة الطلب من قبل خبراء الملاحة بمركز مراقبة الملاحة بالهيئة والتنسيق مع فريق العمل الذي ضم 9 مرشدين من كبار مرشدي الهيئة و9 قباطنة قاطرات، خلال عدة اجتماعات بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة.

وأشار إلى أنه تمت المعاينة على أرض الواقع فور وصول الوحدة العائمة غاطس السويس، وذلك بالتوازي مع الإجراءات اللوجيستية الخاصة بتزويد القاطرتين المصاحبتين للوحدة التابعتين لشركة BOSKALIS بالوقود.

واستمرت رحلة العبور داخل القناة قرابة 26 ساعة، وبدأت بوصول وحدة ENERGEAN POWER إلى غاطس السويس، حيث صعد كبير مرشدين وقبطان قاطرة إنقاذ تابعين للهيئة على قاطرة القيادة BOKA SHERBA، وهي القاطرة المصاحبة للخزان، كما صعد 2 مرشدين آخرين مشهود لهما بالكفاءة على الخزان، تلا ذلك تأمين الخزان برباطه من الثلث الأمامي بالقاطرتين «سويس 1» و«سويس 2»، ثم رباطه من الخلف لأعمال الدفة والتوجيه بالقاطرتين التابعتين للهيئة «مساعد 1» و«مساعد 5».

واستلزم الإعداد للعبور عمل مجموعة من المناورات البحرية لاختبار السرعة المناسبة وتحديد مدى تأثير الأمواج وسرعة الرياح، لتبدأ الوحدة العائمة في العبور في تمام الساعة الخامسة فجر أمس الخميس من غاطس السويس بمصاحبة مرشد الغاطس، ليقوم بعملية الإرشاد بعد ذلك مجموعة عمل مكونة من ثلاثة مرشدين وأربع قباطنة قاطرات حتى الوصول لقطاع الإسماعيلية في الساعة الحادية عشرة مساءً، حيث تم تبديل المرشدين وقباطنة القاطرات بقطاع الإسماعيلية بثلاثة مرشدين وأربع قباطنة قاطرات آخرين، لتناوب عملية عبور الوحدة وحتى خروجها من غاطس بورسعيد بمصاحبة 2 من مرشدي غاطس بورسعيد، يوم الجمعة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

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