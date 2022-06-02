أسامة ربيع يكشف تفاصيل إنتاج أسماك «قناة السويس»: هدفنا تقليل الفجوة الغذائية

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، آخر تطورات أعمال الاستزراع السمكي بشركة قناة السويس، موضحًا: «مخطط الاستزراع الخاص بنا يتضمن سمك الدينيس والقاروص والبلطي والجمبري وغيرها، ونستزرع الآن 107 أحواض، بإجمالي 294 حوضا».

ربيع: أعمال التطوير تتجاوز 25% الآن

وأضاف «ربيع» في مداخلة هاتفية برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، أن أعمال التطوير تتجاوز 25% الآن، وتتضمن كفاءة الأحواض وبدأنا الاستزراع بـ11 مليون زريعة جمبري، واستزرعنا 1.5 مليون زريعة دينيس بإجمالي 2.5 مليون سمكة والمستهدف هو إنتاج 350 طن من الدينيس والقاروص والبوري والجمبري منذ سبتمبر من هذا العام حتى فبراير المقبل.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: «نستهدف إنتاج 350 ألف طن أخرى من يوليو هذا العام حتى فبراير 2024، ونستهدف 1850 طن سمك خلال هذا العام والعام المقبل، وكل هذا السمك سيوجه إلى الإنتاج المحلي للحفاظ على الأسعار وتقليل الفجوة الغذائية».

ربيع: نستهدف 7 آلاف فدان

وأوضح أن آخر تطورات أعمال الاستزراع السمكي بشركة قناة السويس يقع في شرق التفريعة على مساحة 3137 فدان، على أن يتم بعد ذلك استزراع المساحة بالكامل بنحو 7 آلاف فدان، متابعا: «تستهدف الهيئة عمل اكتفاء ذاتي لمدن القناة وهي السويس وبورسعيد والإسماعيلية، ثم سنطرح في بقية المحافظات وأولها القاهرة».

واستطرد: «هناك مشروع آخر للاستزراع بنظام الدوائر المغلقة بالتعاون مع النرويج لإنتاج سمك القاروص وسيكون مستهدفا للتصدير لأوروبا، الاستزراع السمكي يتم في بيئة صالحة لإنتاج السمك، ويكون الطعم مختلفا عن أسماك الأحواض المختلفة».

وأوضح: «نعمل في أكثر من مشروع لم يظهر للضوء، مثل جمع المخلفات من السفن في إطار خطة القناة الخضراء، وهناك خطوات سريعة سنتخذها وسنعلن عن هذه المشروعات».