قناة السويس تحقق أعلى إيراد شهري في مايو.. وانتهاء التوسعة يونيو 2023

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة حققت أعلى إيراد شهري في الشهر الماضي مايو 2022، إذ عبرت نحو 1916 سفينه بإجمالي حمولة صافية 114 مليون طن، مقارنة بـ106 ملايين طن في مايو العام الماضي، مؤكدًا أن إمدادات الغاز والبترول القادمة إلى دول أوروبا من الخليج تمر من قناة السويس خاصة في الفترة الحالية، مما يؤكد أن الآثار الإيجابية للحرب الروسية الأوكرانية على قناة السويس أكثر من السلبية.

العائد الذي دخل قناة السويس خلال شهر مايو المنقضي بلغ 657 مليون دولار

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أن العائد الذي دخل قناة السويس خلال شهر مايو المنقضي بلغ 657 مليون دولار، بزيادة حوالي 23% عن مايو العام الماضي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التطويرات والتوسعة ستسمح للسفن العملاقة بالعبور في القناة، وستحسن حركة الملاحة بنسبة 28%، إذ سيتم الانتهاء من التوسيعة خلال شهر يونيو 2023.

تجربة استزراع 7 ملايين زريعة جمبري شرق القناة ليست فكرة جديدة

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن تجربة استزراع 7 ملايين زريعة جمبري شرق القناة، ليست فكرة جديدة بل اقترحها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2016، موضحًا أن مشروع الاستزراع يستهدف إنتاج 350 طن من الجمبري والبوري والدنيس وبعض الأنواع الأخرى كمرحلة أولية، والمرحلة الثانية ستستهدف إنتاج 1500 طن من الدنيس لتوجيهه إلى المحافظات الأخرى، كما أن إنتاج المزارع خاص بالاستهلاك المحلي فقط، واختيار أنواع الأسماك مرتبطة بالإنتاج الداخلي.