«QNB» الأهلي يحصد جائزة الأكثر نشاطا في تمويل التجارة الخارجية لعام 2021

حصد بنك QNB الأهلي جائزة «البنك الأكثر نشاطاً في مجال تمويل التجارة الخارجية في مصر لعام 2021» من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك تقديرًا لجهود البنك الفاعلة وإسهاماته البارزة ودوره الرائد في تقديم الخدمات المصرفية المتعددة لتمويل التجارة الخارجية.

الرئيس التنفيذي: فخور بالجائزة

من جانبه، قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي، إنَّه ممتن وفخور بحصول مصرفه على هذه الجائزة التي تعد تتويجاً لنجاحات البنك الداعمة لتمويل التجارة الخارجية.

الجائزة شهادة ثقة جديدة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

وأضاف «بدير»، في بيان، أنَّ حصول «QNB الأهلي» على الجائزة يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد أحد أهم شركاء التنمية متعددي الأطراف في مصر.

وتابع الرئيس التنفيذي للبنك: «تبرهن الجائزة على الدور المحوري الذي يقوم به «QNB الأهلي» في دعم عمليات التجارة الخارجية بمختلف الأدوات التمويلية والحلول المبتكرة، التي من شأنها تنشيط التجارة البينية بين مصر والدول الأخرى».

كما أكد أنَّ عمليات تمويل التجارة الخارجية تحظى باهتمام واسع من مصرفه، نظرًا للتأثير الإيجابي لها على دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، وتعزيز سبل التعاون والأطر الاقتصادية مع الدول والكيانات الاقتصادية الخارجية.

تابع «بدير»: «رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي يشهدها السوق العالمي، إلا أنَّ حجم العمليات المنفذة للاعتمادات المستندية، ومستندات التحصيل خلال العام الماضي شهدت نموًا كبيرًا، ما انعكس إيجابًا على دعم الصادرات المصرية، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري، وذلك من خلال إعادة تنشيط حركة الاستيراد والتصدير، وعودة الأسواق الخارجية إلى نشاطها، وزيادة حركة التجارة المصرية مع الأسواق الخارجية».

علاقات وثيقة بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و«QNB الأهلي»

واختتم محمد بدير تصريحاته في البيان الصادر عن مصرفه اليوم، تعليقا على حصول QNB الأهلي على جائزة، بالإشادة بالعلاقات الوثيقة الهادفة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، التي تشهد تعاونًا في مجالات عديدة مختلفة؛ أبرزها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشمول المالي والتحول الرقمي، ودعم الاقتصاد الأخضر، وتمويل التجارة الخارجية.