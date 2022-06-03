اتحاد العمال: اليوم آخر موعد لإيداع أوراق الفائزين في الانتخابات

أصدر مركز المعلومات التابع للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا حول آخر مستجدات المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية والتي تضم 14 نقابة عمالية تابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية

وقال مركز معلومات اتحاد العمال، إنه إيداع أوراق الفائزين في المرحلة الثانية من انتخابات المنظمات النقابية العمالية، مستمر لليوم الثاني على التوالي وأضاف المركز: «يتم إيداع الأوراق من خلال اللجان النقابية التي تسلمت نتائج انتخاباتها في هذه المرحلة، حيث تقوم كل لجنة نقابية بعقد اجتماع لأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية المنتخبة بالتشكيل الداخلي، وتشكيل اللجان النوعية لها وتشكيل هيئة مكتبها، ثم إيداع الأوراق لدي الجهة الإدارية المختصة وهي مديريات القوي العاملة بالمحافظات».

ايداع نسخة من الأوراق في النقابة العامة

واستكمل مركز المعلومات التابع للاتحاد العام لنقابات عمال مصر: «كما يتم إيداع نسخة من هذه المستندات لدى النقابات العامة التابعة لها، وكذلك للتصنيف النقابي إذا كانت منضمة إلي النقابة، ويعتبر ذلك بمثابة إقرار يفيد بداية نشاطها النقابي بعد التشكيل الجديد اعتبارا من أول يوليو 2022».

وأوضح: «يكون التشكيل في هذه اللجان النقابية وفقا لعدد أعضاء الجمعية العمومية المنحرطه فيها : من 7 إلي 11 عضوا لعدد 5000 عضو فأقل ، ومن 7 إلي 13 عضوا من 5000 إلي 10 ألاف عضو، من 9 إلي 15 عضوا من 10 آلاف إلي 15 آلاف ، 15 إلي 21 عضوا من 20 ألف عضو فأكثر ، ويطبق ذلك علي المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية» .