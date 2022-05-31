خالد عيش يهنئ العمال بعدم إدراج مصر بقائمة الملاحظات الفردية لـ«العمل الدولية»
كتب:
حسام حربى
08:49 ص | الثلاثاء 31 مايو 2022
خالد عيش
هنأ خالد عيش عضو مجلس الشيوخ نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عمال مصر والدولة المصرية على عدم إدراج مصر أمس الإثنين في قائمة الملاحظات الفردية في منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، والمعروفة إعلاميًا بالقائمة السوداء في ملف العمل والعمال، وذلك خلال الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا في جنيف.
دور وزارة القوى العاملة
وأشاد «عيش» في بيان، له اليوم الثلاثاء بالدور الذي لعبه وزير القوى العاملة محمد سعفان، والرد على الملاحظات الدولية بالأدلة والبراهين التي تؤكّد أنَّ ملف العمل والعمال في مصر بصحة ممتازة رغم التحديات التي تهدد العالم أجمع.
ووصف «عيش» قرار لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية بالإنجاز الكبير لمصر، وأن عدم إدراجها على قائمة الحالات الفردية، يؤكّد أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة، إذ أن وزارة القوى العاملة بذلت جهودا في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية والتي من بينها قرارات وزير القوي العاملة الصادرة في عام 2022 بشأن الوساطة والمفاوضة الجماعية وحماية حق التنظيم.