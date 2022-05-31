خالد عيش يهنئ العمال بعدم إدراج مصر بقائمة الملاحظات الفردية لـ«العمل الدولية»

هنأ خالد عيش عضو مجلس الشيوخ نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عمال مصر والدولة المصرية على عدم إدراج مصر أمس الإثنين في قائمة الملاحظات الفردية في منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، والمعروفة إعلاميًا بالقائمة السوداء في ملف العمل والعمال، وذلك خلال الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا في جنيف.

دور وزارة القوى العاملة

وأشاد «عيش» في بيان، له اليوم الثلاثاء بالدور الذي لعبه وزير القوى العاملة محمد سعفان، والرد على الملاحظات الدولية بالأدلة والبراهين التي تؤكّد أنَّ ملف العمل والعمال في مصر بصحة ممتازة رغم التحديات التي تهدد العالم أجمع.

ووصف «عيش» قرار لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية بالإنجاز الكبير لمصر، وأن عدم إدراجها على قائمة الحالات الفردية، يؤكّد أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة، إذ أن وزارة القوى العاملة بذلت جهودا في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية والتي من بينها قرارات وزير القوي العاملة الصادرة في عام 2022 بشأن الوساطة والمفاوضة الجماعية وحماية حق التنظيم.

مصر تحترم الاتفاقيات الدولية

وأشاد «عيش» بجهود وزارة القوى العاملة خاصة التطورات التشريعية المهمة التي حدثت في مصر ومنها قانون المنظمات النقابية ومشروع قانون العمل والعديد من القرارات الوزارية التي تعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية كالقرارات الخاصة بتشغيل النساء أرقام 43 و44 لسنة 2021 وإطلاق الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل وتفعيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي.