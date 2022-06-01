«النقيب» يرصد التحديات الاقتصادية وتداعياتها في كلمته بمؤتمر العمل الدولي

أكد سعيد النقيب رئيس وفد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، المشارك في فعاليات الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف، أن الوفد العمالي المصري نقل للوفود العربية والدولية المشاركة، دور عمال مصر في الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي يشارك العمال فيها بالبناء والتنمية كونهم جنود إنتاج الدولة المصرية.

اجتماعات لجنة معايير العمل الدولي

وأشار النقيب على هامش مشاركته اليوم الأربعاء في اجتماعات لجنة معايير العمل الدولي إلى أن عدم ادراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية القصيرة والمعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء هذا العام لاقى ترحيبا من كافة الوفود نظرا للمكتسبات والحقوق التي حصل عليها عمال مصر في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكافة التشريعات العمالية التي تحقق لهم بيئة عمل لائقة وتوزان واستقرار في علاقات العمل، مع مراعاة واحترام كافة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر مع منظمة العمل الدولية.

ويشارك الوفد العمالي المصري برئاسة سعيد النقيب لليوم الرابع على التوالي بمؤتمر العمل الدولي، في دورته الـ110 والمنعقدة بجنيف، والذي بدأت فعالياته يوم الجمعة الماضي وتنتهي يوم 11 يونيه الجاري، وتنظمه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة كل عام بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب يمثلون 186 دولة عضوًا بمنظمة العمل الدولية بوفدها الثلاثي «الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال»، ويضم الوفد العمالي المصري قيادات من اتحاد عمال مصر هم «عيد مرسال، إبراهيم هيكل، أحمد الدبيكي.. وكارولين سمير».

رفع نسبة البطالة العالمية

ومن المقرر أن يلقي النقيب خلال المؤتمر الدولي كلمة عمال مصر والتي تتضمن دور عمال مصر ومطالبهم، والتحديات التي تواجه عالم العمل والعمال حول العالم جراء التحديات الراهنة التي تهدد العالم أجمع، وتسببت في رفع نسب البطالة العالمية وفقدان الملايين لوظائفهم، وللحماية الاجتماعية، ورصد دور الدولة المصرية بكل مؤسساتها الوطنية تنسيقا مع ممثلي العمال، في مواجهة تلك التحديات وتوفيرها لبرامج الحماية الاجتماعية خاصة للعمالة غير المنتظمة.

تحقيق التوازن في علاقات العمل

وأضاف أن التشريعات التي يشارك فيها ممثلو العمال تهدف إلى تحقيق التوازن في علاقات العمل وترسيخ مبدأ الحوار الاجتماعي، وتوعية العمال بواجباتهم، وبحقوقهم المشروعة، إضافة إلى المشروعات القومية التي توفر فرص العمل وتخدم عملية التنمية، والتاكيد أيضا على مشاركة الملايين من العمال في الانتخابات العمالية الجارية الآن، والتي تشهدها البلاد من أجل تنظيم عمالي بإرادة العمال يعبر عن آمالهم وطموحاتهم.