حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 4-6-2022 مهنيا وعاطفيا

قرارات عامة وأوضاع لحركة الكواكب قد تغير من مسار أصحابها، وهو ما كشفت عنه خبيرة علم الفلك والطالع الأبراج عبير فؤاد خبيرة علم الأبراج والطالع وفق توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني والصحي والعائلي.

واليوم السبت 4 يونيو، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة توقعات الأبراج وحظك اليوم، نستعرض حظ الأبراج وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل 4-6-2022 على الصعيد المهني

اليوم فرصة للاستمتاع بوقتك ولقاءات مهنية وعائلية سانحة.

حظك اليوم برج الحمل 4-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد تلتقي اليوم بمن تجد لديه الحب والاهتمام والأجواء اليوم مناسبة لولادة مشاعر حب رائعة.

حظك اليوم برج الثور 4-6-2022 على الصعيد المهني

انتبه.. الآراء قد تتعارض اليوم عائليا، لكن لا داعي للعصبية.

حظك اليوم برج الثور 4-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وقد يجرك ذلك للعيش في الذكريات ويملأك الحنين للماضي.

حظك اليوم برج الجوزاء 4-6-2022 على الصعيد المهني

اليوم فرصة لحضور احتفال أو اجتماع وتعيش أجواءً سعيدة وتقنع من حولك بقدراتك وإمكانياتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 4-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يساعدك مولود برج الجوزاء على التعبير عن مشاعرك وعن نفسك ببساطة وتتصرف بلباقة ودبلوماسية.

حظك اليوم برج السرطان 4-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال ويدفعك ذلك للاهتمام بمصالحك وقد تحقق أرباحا إذا نظمت أفكارك وضاعفت تركيزك.

حظك اليوم برج السرطان 4-6-2022 على الصعيد العاطفي

الوقت مناسب لمتابعة أمور تربطك بالأحباب أو الأصدقاء، فقط كن لبقا وحاول أن تتفادى الوقوع في أخطاء.

حظك اليوم برج الأسد 4-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالبلاغة والحضور.. تكلم بشجاعة فرأيك اليوم يسهم في توضيح أمور، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 4-6-2022 على الصعيد العاطفي

تنجح اليوم في أن تجعل من تحبهم ويحبونك يعجبون بك ويتحمسون لآرائك.

حظك اليوم برج العذراء 4-6-2022 على الصعيد المهني

اليوم تنصحك الأفلاك بالعمل في سرية وكتمان وعدم الزهو بنفسك وإنجازاتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 4-6-2022 على الصعيد العاطفي

صحيا اليوم مناسب للاسترخاء وعدم إثارة الجدل والحوارات.

حظك اليوم برج الميزان 4-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يدفعك لإظهار شجاعة في قراراتك وتقوم بتنمية أعمالك وتحصل بسهولة على دعم زملاء أو رؤساء العمل، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 4-6-2022 على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تمضي وقتا ممتعا مع الأصدقاء أو الأقارب وتتوطد علاقاتك.

حظك اليوم برج العقرب 4-6-2022 على الصعيد المهني

تعاني من ضغوط في حياتك المهنية وعليك أن تكون مستعدا للتعاطي بمرونة ودقة مع المستجدات، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 4-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس مما يجعلك تشعر برغبة في اقتسام همومك فقط مع من تثق بهم.

حظك اليوم برج القوس 4-6-2022 على الصعيد المهني

رغم التشوش والضغوط.. القمر بمنزلك التاسع يمدك بحب المعرفة، تجد نفسك ملهما، وتبدو عارفا وملما بأمور كثيرة، فقط لا تغامر وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 4-6-2022 على الصعيد العاطفي

تمضي اليوم ومعك أدوات السعادة وتبدو مستعدا للقيام بأي شيء من أجل الواجب.

حظك اليوم برج الجدي 4-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات فتتحسن حالتك المزاجية والمالية وتبدو اليوم أكثر تفاؤلا وتخطط جيدا للمستقبل.

حظك اليوم برج الجدي 4-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثامن يدفعك للاقتراب ممن تحب وقد تكتشف من حولك أمورا خافية.

حظك اليوم برج الدلو 4-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. فلا تبالغ اليوم في الغضب، ومع ذلك انتبه لحقوقك وابتعد عن المخاطرة المالية.

حظك اليوم برج الدلو 4-6-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك أن تتجنب التورط مع شريك حياتك في نزاع أو استفزاز أنت في غنى عنه.

حظك اليوم برج الحوت 4-6-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة الإيجابي مما يجعلك تقوم بواجباتك بهمة ونشاط.

حظك اليوم برج الحوت 4-6-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش والضغوط.. تبدي اليوم استعدادا للتعاون وللقيام بواجباتك تجاه الأهل والأقارب والأحباب.