حظك اليوم برج الأسد الجمعة 3-6-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود الأسد يتسم بشخصيته القوية فهو يفرض رأيه على كل من حوله، كما أن يحب أن ينفق على نفسه ويدللها كثيرا، ولا يقبل النقد من الآخرين على الإطلاق، فهو يكره أن يعترف بأخطائه مهما كانت أمام أي شخص، ويتسم مولود برج الأسد بالإسراف فهو لا يحب أن يحتفظ باموال أبدا.

مواصفات برج الأسد

وغالبا ما تجد مولود برج الأسد ينفق كل ما لديه من أجل الاستمتاع بالحياة ولا يدخر أمواله أبدا فهو يساعد كل كم حوله، ويحب مولود برج الأسد لفت الأنظار من حوله، وهو صاحب كاريزما قوية بين المحيطين بهم ويستطيع أن يقود فريق بنجاح كبير بسبب شخصيته القوية وقدرته على حزم الأمور.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

القمر وبلوتو متنافران في منزلي الصحة وعليك أن تأخذ قسطا كبير من الراحة وتنتبه جيدا لحقوقك، قبل إتخاذ أي قرار وفي حالة مطالبتك بحقوقك يجب أن تكون لبق بشكل كبير حتى تتجنب الدخول في مشكلات عديدة، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الأسد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتجنب الدخول في تشاطات أو أقوال غير مدروسة، حيث أن الحديث بشكل غير محسوب قد يجعلك تدخل في مهاترات عديدة تتسبب في مشكلات وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الأسد.