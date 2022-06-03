أغرب حادثة بالجيزة.. كسر جمجمة الأب ثمن زواج ابنته دون موافقة «أولاد العم»

تزوجت إحدى الفتيات رغم رفض أولاد عمها في مركز العياط التابع لمحافظة الجيزة، ولكنها لم تعلم أن هذا القرار الذي اتخذته سيكون ضحيته والدها، الرجل المسن صاحب الـ67 عامًا، والذي يعمل مزارعًا في نفس المركز.

«الوطن» تستعرض القصة الكاملة بداية من مقتل عجوز في ظروف غامضة وحتى القبض على المتهمين، وفقًا لتحقيقات النيابة واعترافات المتهمين.

بداية الواقعة.. الفتاة تتزوج رغم رفض أولاد العم

قررت إحدى الفتيات من مركز العياط بمحافظة الجيزة الزواج من أحد الأشخاص، ولكن هذا الزواج واجه رفضًا شديدًا من جانب أولاد عمها، إلا أنها صممت على زواجها، وكان هذا القرار بمثابة الشرارة التي أشعلت الأجواء داخل العائلة.

أولاد العم يواجهون الأب ويطلبون منه الانتقام من ابنته

فور علم أولاد العم بزواج الفتاة؛ اتجهوا على الفور إلى والدها الرجل العجوز الذي يعمل مزارعًا ويبلغ من العمر 67 عامًا، طالبين منه الانتقام من ابنته والتخلص من حياتها بسبب زواجها دون موافقتهما وهو ما يجلب العار لعائلتهما، ولكن والد الفتاة رفض تمامًا الانتقام من ابنته وتنفيذ طلبهم.

أولاد العم ينتقمون من الأب بسبب رفض قتل ابنته

وبسبب رفض الأب قتل ابنته، قرر كل من نجل شقيقه والذي يعمل مزارعًا ويبلغ من العمر 37 عامًا، بالاشتراك مع ابن عم المجني عليه والذي يعمل مزارعًا هو الآخر، ويبلغ من العمر 44 عامًا قتل الأب بطريقة بشعة أدت إلى كسر في منطقة الجمجمة.

الأجهزة الأمنية بالجيزة تتلقى إخطارًا بالواقعة وتضبط المتهمين

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة إخطارًا بوجود جثة فلاح مسن ملقاة على أرض ملكه متوفيًا بسبب إصابته بكسر في منطقة الجمجمة مع عدم وجود أية مسروقات، وانتقل رجال المباحث بالجيزة إلى مسرح الجريمة للكشف عن الجناة وتتبع كاميرات المراقبة، والتي كشفت عن هوية المتهمين الاثنين.