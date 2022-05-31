النيابة تستكمل التحقيقات في إصابة طفل بكسر في قاع الجمجمة

تستكمل النيابة العامة بمحكمة بورسعيد الابتدائية التحقيقات، اليوم في واقعة إصابة طفل عمره 4 سنوات وصل إلى المستشفى بصحبة ذويه فى حالة صحية سيئة، إذ تبين وجود إصابات بالغة بالرأس والجسد وتم نقله إلى العناية المركزة في حالة، وأكد الفريق الطبي احتمال وجود شبهة جنائية في الأمر، وليس كما أدعى والده سقوطه من مرتفع.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطارًا بحادث الطفل

وتلقى اللواء حسني عبدالعزيز مدير أمن بورسعيد إخطارًا من مستشفى السلام بورسعيد التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، يفيد وصول مروان محمد عبدالموجود حجاري، ويبلغ من العمر 4 سنوات، وحالته العامة سيئة حيث تبين من الكشف الطبي عليه إصابته بكسر في قاع الجمجمة، ونزيف في المخ وغيبوبة كاملة، وجرى نقله إلى مستشفى النصر التخصصي للأطفال، ووضعه تحت جهاز التنفس الصناعي بقسم العناية المركزة بالمستشفى.

وتبين من تحريات رجال البحث الجنائي بمدبرية أمن بورسعيد وشرطة الضواحي تحت قيادة اللواء مسعد البداية مأمور القسم والمقدم مصطفى درويش رئيس المباحث، أن الأب أدعى سقوط نجله من شرفة المنزل، إلا أن الكشف الطبي أظهر أن سبب إصابة الطفل في رأسه هي آلة حادة.

«علقة موت بآلة حادة» من الأب للطفل

وأوضح مصدر أمني مسؤول أن الأب يواجه تهمة الشروع في القتل، حيث أظهرت التحريات أنه ضرب ابنه بآلة حادة على رأسه في «علقة موت» ما سبب هذه الإصابات.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية واللازمة، وتحرر المحضر رقم 3427 جنح الضواحي لسنة 2022، وجرى توجيه تهمة الشروع في القتل لوالد الطفل.

وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات مع الاستناد على التقرير الطبي باحتمال وجود شبهة جنائية مع استبعاد رواية والد الطفل بسقوطه من شرفة المنزل.