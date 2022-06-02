حكاية جريمة.. صورة مزيفة لفتاة على «فيسبوك» ورطت شابا في حادث قتل

خطة شيطانية رسمتها فتاة أرادت التخلص من زوجها، مستخدمة شاب عشريني قادته الأقدار للتعرف عليها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من خلال صورة فتاة حسناء وضعتها الفتاة على حسابها الشخصي فجذبت الشاب الذي سعى للتعرف على صاحبتها، وهو الأمر الذي نجح فيه، واستطاع أن يوقع الفتاة في شباكه، ونشأت بينهما قصة حب، رغم أن الشاب «مصطفى» يقيم في الجيزة والفتاة في الإسكندرية، وعندما طلب منها أن يلتقيا قبل أن يتقدم لخطبتها تهربت منه عدة أيام؛ بزعم أن أسرتها تشدد عليها في الخروج، ثم عادت برواية صادمة للشاب عندما أخبرته أنها متزوجة من شاب أُجبرت على الزواج منه بعدما اغتصبها.

رواية صدمت الشاب

رواية فتاة الاسكندرية ألهبت صدر صديقها بعدما فُتن بصورها على «فيسبوك»، وظل يحاصرها بكل الطرق من أجل لقائها، فكانت تتهرب منه حتى لا يعرف حقيقتها فهي ليست الفتاة صاحبة الصورة الجميلة، وصحلت على تلك الصورة من منصات التواصل الاجتماعي وفي الغالب لفتاة «موديل» تحمل جنسية دولة أجنبية، وبخطة شيطانية استطاعت استثمار علاقتها بصديقها، فعرضت عليه التخلص من زوجها ليخلو لهما الجو ويتزوجا فوافقها، بحسب تحريات المباحث.

خطة الفتاة للتخلص من زوجها

أكملت فتاة الإسكندرية حبكة روايتها، وأخبرت الشاب، بأن صديقة مقربة منها ستلتقيه في منزل الزوجية بقرية أحمد عرابي بالعامرية، وتفتح له الباب، وتعطي له السكين الذي يستخدمه في قتل زوجها؛ لأنها لا ترغب في مقابلته حتى لا يتبعها زوجها، وبتصرف متهور وافق الشاب ولم يدرك خديعة حبيبته، وتوجه في الموعد لإتمام الخطة وحصل على السكين من صديقته، التي لم يستطع التعرف عليها لأنهما لم يتقابلا يومًا ما، ونفذ جريمته وقتل زوجها.

مكر الفتاة بعد التخلص من زوجها

ولم تقف خطة فتاة الإسكندرية عند مقتل زوجها فقط، بل ظلت تصرخ وهي مقيدة داخل منزلها، الأمر الذي تسبب في فزع جيرانها الذين حضروا لنجدتها، وشاهدوا زوجها «محمد .م» 35 سنة جثة هامدة، والدماء تسيل بجانب جثمانه، فأبلغوا الشرطة بالواقعة، وادعت الفتاة أن مجهولين طرقوا باب شقتها فجرًا وقيدوها وقتلوا زوجها وفروا هاربين.

وبينت تحريات المباحث كذب رواية الفتاة، وأنها العقل المدبر للجريمة بمعاونة صديقها، الذي اكتشف أنه وقع ضحية خداع صديقته بعد القبض عليه من منزله في محافظة الجيزة.