تسويق إلكتروني لمنتجات قرية الفواخير لدعم «جواهرجية الطين»

أكدت المهندسة جهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن هناك خطوات عملية تتم منذ فترة طويلة لدعم قرية الفواخير والعمل على وضعها على خريطة المزارات السياحية بالقاهرة وحماية الحرفة من الاندثار وتنشيط تسويق منتجات الفخار والاستفادة من موقع القرية القريبة من مجمع الأديان ومتحف الحضارة وجعلها مصدر جذب مع جعلها صديقة للبيئة والقضاء على أى مظاهر للتلوث.

تواصل أجهزة محافظة القاهرة العمل على رفع كفاءة قرية الفواخير بالفسطاط داخل نطاق حي مصر القديمة لدعم وتشجيع جواهرجية الطين.

إجراءات دعم قرية الفواخير

وأوضحت أن هناك حزمة إجراءات تم اتخاذها مؤخرا لتطوير قرية الفواخير بالفسطاط ومنها ما يلى:

-التعاقد بين محافظة القاهرة وشركة المعصرة للصناعات الهندسي، مصنع 45 الحربي، لتوريد أفران تسوية الفخار بغرض تطوير قرية الفواخير وجعلها تعمل صديقة للبيئة تعمل الأفران بالغاز الطبيعي بدل الأفران التقليدية.

- تسهيلات للقائمين على الفواخير وتشجيعهم لاستخدام مصادر نظيفة للطاقة النظيفة من خلال إجراءات التعاقد لإمداد الغاز للأفران.

- التحذير من تحرير محاضر بيئة للمخالفين لاستخدامهم مواد ملوثة للبيئة في عملية تشغيل الأفران.

- العمل على إجراء مقايسات ومعاينات الغاز وتسهيل إجراءات التعاقدات.

- تغطية قرية الفواخير بالمرافق وإجراء الصيانة الشاملة لها.

- حصر ومتابعة شاملة لموقف التسكين بكل وحدة فواخير.

- تحرير العقود الجديدة للمنتفعين بعد المراجعة القانونية.

إنذار للمخالفين

- تسهيل إجراءات سداد المستحقات والمتأخرات وتحرير إنذارات للمخالفين.

- التركيز على إقامة معارض بصفة مستمرة لتسويق منتجات الفواخير والإعداد لإقامة معرض الشهر الجاري.

- الإعداد للمعرض من خلال الدعاية اللازمة وشركات الدعاية بالتنسيق مع المجتمع المدني من أجل خدمة أفضل للمواطنين.

- تجهيز عروض فنية ومسارح عرائس للأطفال، وعروض غنائية تجذب كل الفئات لحضور المعرض.

- تشجيع الجمهور بالإعلان عن خصومات متميزة لشراء منتجات الفخار.

الترويج لمعرض الفواخير

- التنسيق مع أصحاب الفواخير، والتعاون مع كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية وقصور الثقافة، للترويج للمهرجان.

- تفعيل وسائل التسويق الإلكتروني لقرية الفواخير ومنتجاتها للوصول إلى قطاع كبير من المواطنين.

- تلقى كل الآراء والمقترحات ومناقشتها للعمل على تطوير قرية الفواخير والعمل على تحقيق أكبر استفادة من تنظيم المعرض