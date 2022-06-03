محافظة القاهرة: التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال مستمر حتى نهاية يونيو

أكدت محافظة القاهرة أن باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال 2022-2023 للمدارس الرسمية «لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات» على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة - بوابة التعليم الأساسي، مستمر على مدار شهر يونيو، ولن ينظر لأي طلبات بعد انتهاء هذا الموعد.

وأوضحت المحافظة أنه يمكن التسجيل الإلكتروني من هنا لمدة 30 يومًا خلال شهر يونيو، ولا يجوز الاستثناء من موعد التسجيل.

وشددت مديرية التعليم بالقاهرة برئاسة محمد عطية مدير المديرية، على التزام المدارس بعدم قبول أي ملفات ورقية من ولي الأمر أثناء فترة التسجيل على الموقع، وحتى إعلان نتيجة تنسيق القبول، وهناك عدة ضوابط وشروط لابد من اتباعها جيدًا لإتمام عملية التقديم في مرحلة رياض الأطفال بمدارس القاهرة وهي كالتالي:

التقديم لولي الأمر ببطاقة الرقم القومي لمحافظة القاهرة فقط محل الإقامة.

-التسجيل على الموقع الالكتروني بالبيانات المطلوبة صحيحة.

- في حالة حدوث تزوير أو خطأ في بيانات التقديم يتحمل ولي الأمر المسؤولية القانونية.

- مسألة متابعة النتائج مسئولية ولى الأمر فقط في المدة المحددة.

- في حال القبول على الموقع لابد من طبع استمارة إتمام التسجيل، لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة.

قيمة الاستمارة

- الالتزام بدفع قيمة استمارة نتيجة طلب التقديم بعد ظهور النتائج و قدرها 100 جنيه، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة لدى «فوري» عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب.

سداد المصروفات

- دفع المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع في كل مدرسة في مدة 15 يومًا، وإلا يعتبر القبول لاغيًا ويُشطب اسم الطفل من على الموقع.

- يمكن لولى الأمر التسجيل مرة واحدة لمدرسة المستقبل -لا تخضع للمربع السكني- أو التجريبية -تخضع للمربع السكني فقط محافظة القاهرة- ويكون التسكين من الأكبر للأصغر سنًا.

- الاستعلام على نتيجة القبول من خلال الموقع بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.