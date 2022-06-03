حبس 6 أشخاص بحوزتهم شابو وهيروين بـ4 ملايين في الإسماعيلية 

أمرت نيابة الإسماعيلية صباح اليوم الجمعة حبس 6 أشخاص ضبطوا في حملات مكبرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة.

ووجهت الإدارة عدة حملات مشتركة مع الأمن الوطني والأمن العام ومديرية الأمن الإسماعيلية استهدفت المتهمين في أبوصوير والقنطرة غرب ومدينة الإسماعيلية.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين بعض المناطق الزراعية مسرحاً لمزاولة نشاطهم في الاتجار بالمخدرات.

ضبط شخصين بكميات كبيرة من الشابو

ونجحت حملة مكبرة في القبض علي عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته 3 كيلو جرام لمخدر الآيس «الشابو» ومبلغ مالي، كما تم ضبط.

ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة ثالث الإسماعيلية وبحوزته كمية من مخدر الآيس «شابو» وميزان حساس.

كما نجحت الحملة في ضبط عاطل حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزته 4 إسطوانات لمخدر الهيروين ودراجة نارية بدون لوحات ومبلغ مالي.

ضبط شخصين بـ 4 كيلو حشيش في القنطرة غرب

ونجحت حملة أخري في استهداف شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزته 4 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيدرو وبندقية خرطوش وطلقات لذات العيار.

كما تم ضبط عاطل حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 4,400,000 جنيه تقريبًا.