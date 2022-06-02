تحول لـ«عربخانة».. تراكمات قمامة وموقف كارو بأكبر ميادين الإسماعيلية

شهد ميدان «الممر» في قلب مدينة الإسماعيلية انتشار العديد من سيارات «الكارو» والأحصنة بشكل يومي، في الساعات الأولى من الصباح، مع انتشار القمامة في جوانب الميدان، الذي يُعد أحد أكبر ميادين الإسماعيلية.

ويقع ميدان «الممر» في قلب مدينة الإسماعيلية، ويتبع حي ثاني الإسماعيلية، ويبعد خطوات قليلة عن أكبر شوارع المحافظة، ومنها شارع «السلطان حسين»، وشارع «رضا»، وشارع «شبين الكوم».

وشهد الميدان العديد من الأحداث التاريخية، منها ثورة 25 يناير، وثورة 30 يونيو، ويعتبر أحد أهم الميادين التي يلجأ إليها المواطنون في فصل الصيف.

مواطنون: الميدان تحول إلى «عربخانة»

واشتكى عدد كبير من المواطنين في منطقة وسط مدينة الإسماعيلية من توقف عربات «الكارو» والأحصنة، التي يتم ربطها في سور الميدان الحديدي يومياً، وتوقف السيارات في نهر الطريق، مما يتسبب في توقف جزئي لحركة المرور أحياناً.

كما اشتكي المواطنون في الإسماعيلية من رائحة القمامة، مشيرين إلى أن الميدان تحول إلى «عربخانة»، على حد وصفهم عبر حساباتهم الشخصية على موقع «فيسبوك»، مطالبين محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف بشارة، بسرعة التدخل لإنقاذ الميدان من التشويه الذي يتعرض له.

مواطنون يستغيثون بالمحافظ ورئيس الحي

ونشر «علي الحرزاوي»، أحد مواطني الإسماعيلية، صورة للميدان الذي طالته يد الإهمال على حسابه الشخصي، قائلاً إن الصورة رسالة إلى محافظ الإسماعيلية ورئيس الحي، مشيراً إلى أن الميدان تحول إلى مقلب للقمامة.

وتابع بقوله: «ينفع تحول الممر لتجمع حمير وقمامة، بعد ما كان مكاناً للمواطنين، وشارعاً رئيسياً يليق بالإسماعيلية»، فيما قال «إسماعيل عبد الرحيم»، أحد أبناء الإسماعيلية: «الله يرحم أيام زمان وشعار ابتسم أنت في الإسماعيلية».

واشتكي مواطنون من تحول الميدان لإقامة مجموعات من السيدات والأطفال للعمل في الشحاذة والتسول، وقال «محمد حافظ»، عبر صفحته: «العربجية مقيمون في الميدان ليل نهار، ومعاهم سيدات وأطفال بحجة حسنة قليلة تمنع بلاوي كتيرة».

وطالب مواطنون بتدخل اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، في أسرع وقت، لإعادة تجميل ميدان «الممر»، ومنع تجمعات العربات والأحصنة في محيط الميدان، وكذلك إزالة تراكمات القمامة، التي أصبحت تشوه الميدان.