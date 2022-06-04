حظك اليوم برج الأسد السبت 4-6-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج وعلم الفلك عن توقعاتها وحظك اليوم السبت على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي لمولود برج الأسد الذي يتمتع بشخصية قوية وقيادية في آن واحد فتجده يفرض شخصيته على كل من حوله.

ووفق الفلك، فإن مواليد وأصحاب برج الأسد يعرف عنهم أنهم كرماء للغاية وينفقون كل ما في يدهم لإسعاد المحيطين به، كما أنه يحب أن ينفق على نفسه ويدللها كثيرا.

ومن أبرز عيوب مولود الأسد، أنه لا يقبل النقد من الآخرين على الإطلاق، فهو يكره أن يعترف بأخطائه مهما كانت أمام أي شخص، ويتسم مولود برج الأسد بالإسراف، فهو لا يحب أن يحتفظ بأموال أبدا، كما يحب هذا البرج للفت الأنظار من حوله التي قد يجدها البعض أحد عيوبه.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الأسد، فأنت على الصعيد المهني والعملي والاجتماعي ستجد القمر في برجك يمدك بالبلاغة والحضور.. كما ينصحك الفلك اليوم السبت بأن تتكلم بشجاعة فرأيك اليوم يسهم في توضيح أمور، فقط انتبه لحقوقك حتى لا تخسر عزيزي المولود التي تتمتع بشخصية قوية مع جميع من حولك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

عائليا وصحيا أنت اليوم السبت ستنجح في أن تجعل من تحبهم ويحبونك يعجبون بك ويتحمسون لآرائك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الأسد.