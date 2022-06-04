حظك اليوم برج العقرب السبت 4-6-2022 عاطفيا ومهنيا

ضغوط وهموم ووضع معاكس، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك والطالع عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليوم السبت على المستويين العاطفي والمهني لمولود برج العقرب الذي يملك العديد من الصفات، أبرزها أنه يملك القدرة الكبيرة على التركيز، فهو يتمكن من التفكير في أكثر من أمر في وقت واحد، كما أنه يركز بشكل كبير في التفاصيل وكل ما يدور حوله، ويستخدم ذلك في تحقيق أهدافه بحياته العملية.

وبحسب الفلك، فإن مولود برج العقرب يحرص على مواجهة ما يتعرض له من مشكلات مختلفة بشجاعة كبيرة، كونه شخص واثق في نفسه بدرجة كبيرة، وثقته ربما تصل إلى الغرور فهو يتمتع بشخصية واضحة أمام الجميع ويكره أن يتعامل بخبث أو طرق ملتوية مع الآخرين.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج العقرب، اليوم السبت 4 يونيو، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

وفق حظك اليوم على الصعيد المهني والمالي لمواليد برج العقرب، فأنت اليوم السبت 4 يونيو تعاني من ضغوط في حياتك المهنية وعليك أن تكون مستعدا للتعاطي بمرونة ودقة مع المستجدات، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

أنت اليوم على موعد مع القمر الذي يظهر في دائرتك في وضع معاكس مما يجعلك تشعر برغبة في اقتسام همومك فقط مع من تثق بهم، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي والاجتماعي لمواليد برج العقرب.