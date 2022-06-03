بدو كاترين لمدبولي: التجلي الأعظم نقلة حضارية لسانت كاترين.. وشكرا للرئيس

قدم مشايخ وعقلاء بدو مدينة سانت كاترين في جنوب سيناء، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إطلاقه مشروع التجلي الأعظم، لخدمة أهالي المدينة الدينية، مؤكدين خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمدينة، اليوم الجمعة، أن المشروع يعتبر نقلة حضارية لم يسبق لها مثيل، ويوفر مئات من فرص العمل لأهالي المدينة.

3000 آلاف فرصة عمل ومليون سائح

قال الشيخ أحمد أبو راشد مستشار دير سانت كاترين، في تصريح خاص، أنه حضر لقاء رئيس الوزراء في المدينة اليوم، وأن المشايخ فوضوه لإلقاء كلمة أمام الدكتور مصطفى مدبولي، وجه خلالها الشكر إلى القيادة السياسية على هذا المشروع، موضحا أن مدينة سانت كاترين، سوف تكون أحد أهم المدن السياحية في العالم، وهذه المشروعات تخدم المجتمع والقطاع السياحي.

وأضاف أبو راشد، أن اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، المسئول عن تنفيذ مشروع التجلي الأعظم، أكد خلال كلمته أن نسبة تنفيذ بعض المشروعات بلغت نحو 80%، وأنه يوفر أكثر من 3000 فرصة عمل لأهالي المدينة، بالإضافة إلى أنه يتوقع أن يجذب نحو مليون سائح سنويا.

وتابع مستشار دير سانت كاترين، بأن أهالي المدينة، المستفيد الأول من هذه المشروعات، التي تعتبر إضافة لمدينة يغلب عليها الطابع الروحاني، لأن الهدف الرئيسي من المشروعات زيادة الأعداد الوافدة من السياح إلى المدينة، وإقامة منتجعات بيئية تخدم السياح، وتلبي احتياجاتهم.

3 مليارات جنيه لمشروع «التجلي الأعظم»

أكد اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، في تصريح خاص، أن مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، تبلغ تكلفته 3 مليارات جنيه تقريبا، ومن المقرر أن يفتتح في نهاية العام الجاري، موضحا أن نسب التنفيذ في بعض مشروعات التجلي، وصلت إلى 80% مثل: إسكان الزيتونة، الذي يضم 564 وحدة سكنية.

وأشار نصار، إلى أن المشروع، يشمل 14 مكونا، أبرزها:

1- المنتجع البيئي.

2- إسكان الزيتونة.

3- الفندق الجبلي.

4- مركز الزوار.

5- ميدان السلام.

6- مدخل الدير.

7- محطات المياه.

8- حماية المدينة من أخطار السيول.

9- إقامة مجلس مدينة ذكي.

10- إقامة مجمع شرطي.