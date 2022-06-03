«فودة»: سانت كاترين تستقبل 2000 سائح اليوم.. وافتتاح «التجلي الأعظم» العام الجاري

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، إن مدينة سانت كاترين تستعد هذا العام لافتتاح أحد أضخم المشروعات في تاريخ جزيرة سيناء، بصفة عامة، وجنوب سيناء بصفة خاصة، وهو مشروع التجلي الأعظم الذي يعتبر نقلة تاريخية وحضارية في مدينة سانت كاترين.

مشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين

وأضاف محافظ جنوب سيناء في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قام اليوم الجمعة، بزيارة إلى مدينة سانت كاترين في إطار زيارته إلى محافظة جنوب سيناء، لمتابعة مشروع التجلي الأعظم الذي ينفذه جهاز تعمير سيناء، مشيرا إلى أن اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، قام بشرح مبسط لمكونات المشروع ونسبة التنفيذ لكل مشروع.

14 مشروعا في سانت كاترين

وأكد محافظ جنوب سيناء أن مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين، يضم 14 مشروعا، وتشمل البنية التحتية وإقامة منتجعات بيئية ومراكز للزوار، بالإضافة إلى تطوير المناطق الأثرية والدينية.

وأوضح أنه من المتوقع أن يجري افتتاح هذا المشروع خلال العام الجاري، وهو يعد إضافة لمدينة سانت كاترين، وقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بهذا المشروع، لتعظيم الاستفادة من الروحانيات بالمدينة، واستغلال المقومات السياحية والتاريخية الموجودة فيها.

2000 سائح في سانت كاترين

وكشف «فودة» أن مدينة سانت كاترين استقبلت اليوم الجمعة، قرابة 2000 سائح من مختلف الجنسيات، وقاموا بالصعود إلى قمة جبل موسى، ثم زيارة دير سانت كاترين، موضحا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تفقد دير سانت كاترين وعدد من مشروعات التجلي الأعظم، مثل منطقة الزيتونة والمنتجع البيئي وميدان السلام، وأشاد بنسب تنفيذ المشروع الذي جرى إطلاقه العام الماضي.