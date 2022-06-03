رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2022.. اعرف الخطوات والشروط

منذ أيام قليلة تم إتاحة رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2022، إذ أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء التقديم بالمدارس الرسمية الحكومية، للالتحاق بالعام الدراسي المقبل بعد الانتهاء من مرحلة رياض الأطفال، إذ يهتم أولياء الأمور بتلك الإجراءات في تلك الفترة من كل عام حتى لا يضيع عليهم عامًا دراسيًا دون فائدة.

وتستعرض «الوطن» فيما يلي، رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2022، وفقًا لما ذكرته وزارة التربية والتعليم في بيان صادر عنها.

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2022

على الراغبين في التقديم لأبناءهم الدخول على رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2022 من خلال الضغط هنا.

خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي

1- على ولى الأمر الراغب في التقديم لابنه الدخول على الرابط أعلاه وإنشاء الحساب الموحد، عن طريق ملئ البيانات المطلوبة، وبعد الحصول على الحساب سوف يسمح له باستخدام الخدمات الإلكترونية مثل التقدم للصف الأول الابتدائى أو رياض الأطفال.

2- إذا كان ولي الأمر يمتلك حسابًا بالفعل، عليه الدخول بالرقم القومي الخاص به.

3- وبعد ذلك، تسجيل الرقم السري من أجل التقديم للصف الأول الابتدائي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، إتاحة التسجيل الإلكتروني للتقدم لطلاب الصف الأول الابتدائي بداية من 1 يونيو الجاري حتى 2022/6/30.

شروط وضوابط التقديم للصف الأول الابتدائي

1- ألا يقل سن المتقدم للصف الأول الابتدائي عن ست سنوات ولا يزيد على تسع سنوات .

2- يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها.

3- يتم تحديد الموقع الجغرافي من خلال بطاقة الرقم القومي وإيصال الكهرباء.

4- يسجل ولي الأمر ثلاث رغبات على الأقل ولا يزيد عن خمس رغبات.

5- في حالة قبول الطالب في أكثر من مدرسة، يختار ولي الأمر المدرسة المناسبة.

يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال موقع التقديم، وعند إعلان النتيجة وقبول الطالب، يتم التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص به.