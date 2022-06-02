رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2022-2023

بدأت وزارة التربية والتعليم في استقبال طلبات تقديم الصف الأول الابتدائي منذ بداية الشهر الجاري، وذلك للعام الدراسي الجديد 2022-2033، ويستمر تقديم الطلبات حتى 30 يونيو، إذ أعلنت الوزارة أن تقديم الطلبات سيكون من خلال رابط إلكتروني على موقعها الرسمي.

هذا وفي إطار الخدمات التي تقدمها بوابة «الوطن» لمتابعيها وقرائها، نوضح من خلال السطور التالية، الخطوات الخاصة بتقديم الصف الأول الابتدائى، وشروط التقديم والمواعيد المحددة، حسبما أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، وهي لكل من المدارس الرسمية والخاصة والرسمية للغات.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2022-2023

- التسجيل من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.

- كتابة بيانات الطفل، خاصة المرحلة العمرية.

- يجب على أولياء الأمور الالتزام بمواعيد التقديم المحددة، والتي ستنتهي في 30 يونيو 2022، إذ سيتم إغلاق رابط التسجيل.

شروط تقديم الصف الأول الابتدائي 2022-2023

- ألا يقل سن الطفل عن 6 سنوات.

- يلتزم ولي الأمر الطفل بمتابعة التنسيق من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- بعد إعلان أسماء الطلاب المقبولين، يجب تقديم الملف الخاص بكل طالب جرى الإعلان عن اسمه إلى المدرسة مباشرة.

- يجب على أولياء الأمور الالتزام بشروط التقديم الموضحة من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

- المديريات التعليمة بكل محافظة ستوزع الطلاب حسب الكثافة العددية لكل مدرسة.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم، منشورًا إلى جميع المديريات التعليمية في كل محافظات ومدن الجمهورية، يفيد بأنّ تقديم الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022-2023، سيتم من خلال رابط إلكتروني خاص ببوابة مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم، وناشدت الوزارة أولياء أمور الطلبة المتقدمين، بضرورة الالتزام بمعايير وشروط التقديم التى وضعتها الوزارة، وخاصة المرتبطة بسن الطفل، ومواعيد التقديم المعلنة من جانب بالوزارة.