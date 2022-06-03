لجنة القوى العاملة: الأمان الوظيفي للعمال أول مطالبنا في الحوار الوطني

عقدت المجموعة الوطنية للحوار برئاسة الدكتور يوسف ورداني، منسق عام المجموعة، جلسة استماع مع النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وهنأ عبد الفضيل، في بداية الاجتماع، الحكومة المصرية برفع اسم مصر من القائمة السوداء الخاصة بمخالفات العمل مشيرا إلى الجهود المخلصة التي بذلتها مصر خلال السنوات الماضية لتحسين أوضاع العمال والتنظيم النقابي، والتي جاء علي رأسها صدور قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وتضمين جزء بالحق في تكوين المنظمات العمالية والانضمام إليها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل على وضع قانون جديد للعمل يناقش حاليا في مجلس النواب بعد انتهاء مجلس الشيوخ منه، وتنظيم الانتخابات النقابية العمالية بمشاركة 4 ملايين عامل في 28 نقابة عمالية و2000 لجنة عمالية.

تحقيق الأمان الوظيفي

وحسب بيان مركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم، أكد عبد الفضيل، أنّ تحقيق الأمان الوظيفي يأتي علي رأس مطالب العمال من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة في شركات القطاع الخاص وقطاع الاعمال العام.

ولفت إلى أن من شأن ذلك إعادة الثقة للعامل المصري في ظل علاقة تعاقدية متوازنة تحافظ علي حقوق العمال وتضمن في الوقت نفسه مصالح أصحاب الأعمال والقطاع الخاص، وتشجيع عجلة الاستثمار في مصر.

وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق استراتيجية نوعية مختلفة لتحسين قدرات العمال العامة والمهنية خاصة في مجال المفاوضة الجماعية وتسوية المنازعات الفردية والجماعية، من أجل الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج .

مشروع قانون العمل

ودعا عبد الفضيل المجموعة الوطنية للحوار إلى تقديم اقتراحاتها بشأن مشروع قانون العمل الذي سوف يتم مناقشته في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وحضورهم الجلسات الحوارية التي تجريها اللجنة قبل البدء في مناقشة مشروع القانون.

وأشا إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يسعى لتحقيق العدالة الناجزة في القضايا العمالية عبر إنشاء محكمة متخصصة للفصل في القضايا العمالية، وإرساء قواعد علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل تتفق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر، ويجرى حاليا إعداد دراسة مقارنة للخبرات الإقليمية والدولية في ملف العمال للاستفادة بها في عمل اللجنة.

وفي نهاية جلسة الاستماع، أكد عبد الفضيل علي الدور المحوري للإعلام في التوعية بحقوق العمال، خاصة العمالة غير المنتظمة، وفي تغيير الثقافة المجتمعية السائدة تجاههم، وتجاه سوق العمل بصفة عامة.