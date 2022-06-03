مدبولي: قدمنا حوافزا لتسريع توطين السيارات الكهربائية في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام جزء من إستراتيجية توطين صناعة السيارات، خاصة التركيز على صناعة السيارات الكهربائية أو السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، في إطار توجه الدولة لتشجيع وسائل مركبات النقل الجماعي والخاص التي تعمل بالطاقة النظيفة.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في جلسة الفرصة الاستثمارية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي، أن التكنولوجيا المستخدمة في السيارات الكهربائية يجعل ثمنها أغلى من السيارات التي تعمل بالوقود العادي، ولكي يتم توطين هذه الصناعات بصورة سريعة الفترة المقبلة.

صندوق لتمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام

وواصل: «صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام يحدد له بعض الموارد سواء بوضع الدولة بعض المساهمات أو من خلال بعض الرسوم التي تفرض على بعض الاستخدامات أو الأنشطة التي قد تضر بالبيئة بحيث نستطيع أن نجمع في هذا الصندوق الأموال التي تمكن الدولة من دعم السيارات الكهربية أو السيارات التي تنتج بشكل كامل وتعمل بالغاز الطبيعي، بحيث يكون هناك آلية مستدامة تشجع هذه الصناعات».

الدولة تقدم حوافزا لتوطين الصناعات

وتابع: «عندما ينشئ القطاع الخاص مصنع للسيارات الكهربية أو وسائل للنقل الجماعي التي تعمل بالطاقة النظيفة نستطيع دعم بصورة مبدئية الفرق اللي هيحصل ما بين قيمة السيارة التي تعمل بالطاقة النظيفة مع السيارة التي تعمل بالطاقة التقليدية، يبقى أنا بخلق فترة انتقالية لحد ما التكنولوجيات مع الوقت تبدأ ترخص وفي نطاق السعر المنافس والمستهدف، ودي حوافز بتعملها الدولة عشان تسرع في توطين هذه الصناعات في مصر».