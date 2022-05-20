رئيس حزب المصريين الأحرار: السياسة وجدت لرفاهية الشعوب والأوطان

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن السياسة في منظور الحزب هدفها ليست ممارسة السياسة لفظا، بقدر ما هي قد وجدت من أجل رفاهية الشعوب والأوطان، «إذا ماكنتش السياسة ليها تأثير مباشر على حياة المواطن في كل المجالات يبقى ملهاش قيمة».

خليل: الملف السياسي جزء من الملفات التي جرى تقديمها للحوار الوطني

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الملف السياسي هو جزء من الملفات التي جرى تقديمها للحوار الوطني والذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

واستطرد: «بالإضافة للملف السياسي فيه الملف الاقتصادي والاجتماعي والرياضية والثقافة والشباب، وكل تلك الملفات لها هدف أساسي وهو تطوير الإنسان المصري بما يلائم الجمهورية الجديدة، لأن الأنسان هو العنصر المهم والرئيسي لنهضة أي دولة، وبالتالي فكان تركيزنا على تطوير الإنسان المصري إلى مستوى ثقافي وتعريفي معين كثقافة العمل والتعليم والتحدي والطموح».

وأوضح أن الإنسان المصري بما له من تاريخ وحضارة ممتدة عبر العصور السابقة كافة فلديه مخزون كبير يحتاج إلى التعاون من أجل الوصول إلى أفضل مستوى ممكن لإنسان قوي يواكب ما تطلبه الجمهورية الجديدة.

آن الأوان بالدخول للجمهورية الجديدة

وتابع: «الدعوة توقيتها كان واضحا من كلمة الرئيس السيسي أنه آن الأوان بالدخول للجمهورية الجديدة، وبالتالي فقام الرئيس بدعوة القوى الوطنية للمشاركة في وضع رؤية شاملة للجمهورية الجديدة، والتنفيذ والآلية فكان في خطاب الأكاديمية الوطنية لينا هي رؤية المدعوين في تنفيذ طريقة الحوار».