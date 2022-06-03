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حياة كريمة تطلق برنامج تأهيل المقبلات على الزواج بالغربية.. تجهيز 200 فتاة

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يسرا البسيوني
08:49 م | الجمعة 03 يونيو 2022
جانب من الفاعلية

جانب من الفاعلية

انطلقت، اليوم، أولى فعاليات فعاليات تدريب 200 فتاة من المقبلات على الزواج بمحافظة الغربية، في إطار مبادرة مؤسسة حياة كريمة لتأهيل وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج وبالتعاون مع شركة صافي بمحافظة الغربية.

تعاون بين حياة كريمة والإرشاد الأسري بمركز الأزهر للفتاوي 

من المقرر أن يتم التدريب على يومين (الجمعة والسبت) وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة و برنامج التوعية والإرشاد الأسري بمركز الأزهر للفتاوى الإلكترونية وصندوق مكافحة الإدمان.

توزيع أجهزة كهربائية على العرائس 

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة، أنه بعد انتهاء التدريب سيقام حفل كبير لتوزيع الأجهزة الكهربائية على العرائس يوم الاثنين القادم في تمام الساعة السادسة مساءً بحضور ممثلي مؤسسة حياة كريمة وشركة صافي والقيادات التنفيذية للمحافظة وجامعة طنطا.

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بقلم يسرا البسيوني