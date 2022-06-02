قوافل «الشباب والرياضة» الطبية تصل محافظة القاهرة ضمن «حياة كريمة»

تواصل وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، الإدارة العامة للجامعات، تنفيذ القوافل الطبية بمحافظة القاهرة، في قرية كفر العلو التابعة لحي حلوان بمحافظة القاهرة، بالتعاون مع جامعة حلوان، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

خدمات طبية وصرف أدوية بالمجان

أشارت وزارة الشباب والرياضة، في بيان صادر عنها، إلى أن القافلة شملت تقديم الخدمات الطبية من خلال نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشري بالجامعة، في التخصصات الطبية (الأورام- الأنف والأذن والحنجرة- الأطفال- الباطنة والصدرية- العظام)، كما تعد كلية الصيدلة الأدوية وتصنفها وتوزعها على المرضى بالمجان.

محاضرات توعية عن الإدمان وكورونا وسرطان الثدي

كما تضمنت القوافل الطبية، التي جاءت في ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، محاضرات توعية عن الإدمان، وفيروس كورونا- وسرطان الثدي وبعض الأمراض المزمنة.