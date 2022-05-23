انطلاق فعاليات برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بأسيوط

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، انطلاق فعاليات برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، في إطار محور التدخل الثقافي والتعليمي، الذي ينفذه فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ضمن فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة مروة كدواني، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، والشيخ أسامة الحديدي، رئيس لجنة الفتوى الإلكترونية العالمية، التابعة لمشيخة الأزهر الشريف، والشيخ معاذ عبد الرحمن، عضو لجنة الفتوى الإلكترونية، والدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ سيد عبد العزيز، أمين عام «بيت العائلة المصرية» بالمحافظة، ولفيف من أئمة الأوقاف والأزهر الشريف ورجال الدين المسيحي وممثلي المرأة والتضامن الاجتماعي وبعض رؤساء المراكز والأحياء.

دور المجلس القومي للمرأة بحملات الإرشاد الأسري

بدأت فعاليات إطلاق برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بكلمة للدكتورة مروة كدواني، رحبت فيها بالحضور، مشيرةً إلى دور فرع المجلس القومى للمرأة بأسيوط في حملات التوعوية للإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بالمحافظات التي يجري تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بها، وفقاً للتنسيق بين المجلس القومي للمرأة ومركز الأزهر للفتوى الإلكترونية.

أهمية دور حملات التوعية في التنشئة المتوازنة

وأكد محافظ أسيوط، خلال كلمته، على أهمية دور كل من المجلس القومي للمرأة، والأزهر الشريف، في عقد العديد من ندوات التوعية واللقاءات الجماهيرية بالجامعات والمعاهد ومراكز الشباب، للتعريف بمشروع تنمية الأسرة وجميع محاوره بشكل عام، ومنهج المشورة الأسرية بشكل خاص، فضلاً عن حملات التوعية التي يقوم بها رجال الدين في نشر التوعية والإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة.

وأعلن المحافظ دعمه الكامل لأنشطة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وخاصةً أنشطة الأم والطفل، وتمكين المرأة اقتصادياً في المجتمع، ومساعدتها على عمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مدرة للدخل، لمساعدتها على مواجهة ظروف الحياة، بالإضافة إلى تمكينها اجتماعياً لمواجهة الأفكار والعادات المغلوطة، ونشر الفكر المعتدل لتنمية الأسرة المصرية والنهوض بها.

تصحيح المفاهيم المغلوطة

وأشارت الدكتور مروة كدواني إلى أن الحملات التوعوية تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة دينياً واجتماعياً وتعزيز الوعي المجتمعي حول قضايا المرأة وتشمل الحملات العديد من الموضوعات والتي تتضمن التوعية الصحية والنفسية للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً، وأساليب الاختيار السليم، والتأكيد على أهميته في البناء والتخطيط لأسرة سوية وسليمة، بالإضافة إلى صحة الأم والطفل والتغذية السليمة والرضاعة وأشكال النمو والتطور للأطفال والتعرف على مفهوم الإعاقة والدمج، وأيضاً أساليب التربية الإيجابية والتنشئة المتوازنة بين الأمومة والأبوة من المنظور الديني والإجتماعي الصحيح، ومدى تأثير التربية السلبية أو الإيجابية في رسم مستقبل وشكل حياة الأبناء وصحتهم الجسدية والنفسية، وأثره البالغ على المجتمع.

تتضمن الحملة تنظيم ورش عمل بفروع المجلس بالمحافظات، حول منهج المشورة الأسرية والتنشئة المتوازنة، والتي تستهدف الرائدات بالمحافظة بهدف تدريبهن للمشاركة في حملات المجلس الخاصة بتنمية الأسرة.