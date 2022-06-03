قوافل «حياة كريمة» الطبية تجوب 13 محافظة حتى 5 يونيو: كشف وعلاج مجاني

ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 54 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم 1 إلى 10 يونيو، مشيرة إلى أن القوافل تنتشر في المحافظات كافة بشكل دوري، وتتغير أماكن هذه القوافل يوميًا لضمان وصولها لكل المحافظات.

قوافل حياة كريمة الطبية

وبحسب وزارة الصحة والسكان، توجه القوافل الطبية للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، على أن تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

13 قافلة مجانية ضمن حياة كريمة بالمحافظات

وقالت «الصحة» في بيان لها، إن القوافل الطبية المجانية تتمركز اليوم الجمعة الموافق 3 من شهر يونيو، بمنطقة بحر البقر 1 مركز الحسينية محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى يومي 3 و4 يونيو بمناطق هلا مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وكفر دخميس مركز المحلة أول محافظة الغربية، والوسطاني مركز كفر سعد محافظة دمياط، والوحدة الصحية بحلايب مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، وكفر حكيم مركز كرداسة محافظة الجيزة، على أن تطلق 7 قوافل طبية أخرى يومي 4 و5 يونيو، بمناطق العلالمة مركز بني سويف، محافظة بني سويف، والضبعية مركز القرنة محافظة الأقصر، ومنشأة كمال محافظة الفيوم، وميت السباع مركز بنها محافظة القليوبية، وكوم الدهب مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، والأحايوة قبلي مركز أخميم محافظة سوهاج، وريفا محافظة أسيوط.

العلاج على نفقة الدولة

وأكّدت وزارة الصحة أنّه في حالة استدعاء الحالات لإجراء العمليات الجراحية، تحول من قبل أطباء القوافل إلى أقرب المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، مشيرة إلى أنَّ القوافل تشمل تخصصات: «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل»، ضمن خطة الوزارة لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة.