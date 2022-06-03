مطور أعمال بـ«التنمية المستدامة»: مصادر المياه كما هي بالرغم من زيادة السكان

قال أحمد الجندي، مطور أعمال في مجال التنمية المستدامة، إن التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة هو أمر مهم لأن ما تحدث عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من زيادة أعداد المواطنين، فيما ظلت مصادر المياه أو الطاقات المتجددة كما هي.

الجندي: نسعى لوضع ابتكارات جديدة وحلول سريعة لمجابهة الأزمات

وأضاف «الجندي»، خلال مداخلة تصوير خارجي لبرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، من شرم الشيخ، أن الحكومة تسعى حاليا إلى ابتكار العديد من المشروعات التي تعد حلولا سريعة لمجابهة كل الأزمات التي تواجهها مصر، منها محطات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة وحلول الاستدامة الجديدة.

وأوضح أنه قدم مشروع يقوم على إقامة محطة تحلية يتم فيها استخدام معدات تعمل بالكهرباء ومحركات الهيدروجين، لعدم إهدار مصادر الطاقة كوقود الديزل الذي يخرج انبعاثات ضاره تؤثر على المناخ، وهي استجابة سريعة من الدولة لاستغلال الابتكارات والحلول الجديدة والإضافة لشبابها.

واستطرد: «ما تقوم به الحكومة المصرية من استجابات سريعة واستغلال للابتكارات الجديدة هي إضافة للشباب المصري، ويترتب على ذلك أن الدولة المصرية مصدره للكوادر و التكنولوجيات إلى خارج مصر وليس فقط أن تكون منفذة لها دون استثمار حقيقي على أرض الواقع».

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام جزء من استراتيجية توطين صناعة السيارات، خاصة التركيز على صناعة السيارات الكهربائية أو السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، في إطار توجه الدولة لتشجيع وسائل مركبات النقل الجماعي والخاص التي تعمل بالطاقة النظيفة.

الدولة المصرية لديها تحدٍ كبير

وأكد أن الدولة المصرية لديها تحدٍ كبير وهو نمو الدولة بشكل متسارع مع زيادة عدد السكان، لكن كميات المياه لم تزدد، وهو ما دفعها إلى وضع خطة واضحة لإنتاج ما يقرب من 6 ملايين متر مكعب في اليوم لأغراض التنمية وتوفير المياه.