مدبولي: نستهدف إنتاج 6 ملايين متر مكعب مياه يوميا لأعراض التنمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية لديها تحدٍ كبير وهو نمو الدولة بشكل متسارع مع زيادة عدد السكان، لكن كميات المياه لم تزداد، وهو ما دفعها إلى وضع خطة واضحة لإنتاج ما يقرب من 6 ملايين متر مكعب في اليوم لأغراض التنمية وتوفير المياه.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في جلسة الفرصة الاستثمارية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي، أنّ المرحلة الأولى منها 5 سنوات ستشهد إنتاج 3.5 مليون متر مكعب كلها ستكون من استثمارات القطاع الخاص، حيث ستخدم المشروعات التنموية في السواحل المصرية أو استبدال محطات قديمة كانت تستخدم فيها مياه نهر النيل بمحطات تحلية مياه البحر.

إنتاج المياه المُحلاة من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة

وتابع: «نسعى إلى أن يكون إنتاج المياه المُحلاة من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة، وبالتالي نربط هذين الملفين ببعضهما، ووضعنا الخريطة الخاصة بالأراضي، وتلقينا عروضا من تحالفات عالمية عديدة أبدت اهتمام كبيرا بتنفيذ المشروعات، وسنطرح طلبات الحصول على العروض الفنية والمالية في الفترة المقبلة»، مشيرًا إلى أنّ الدولة المصرية تستهدف في المرحلة المقبلة إنتاج مليوني متر مكعب من المياه المحلاة بمياه البحر.

الاهتمام بقطاع الأدوية

وتطرق رئيس الوزراء إلى قطاع الأدوية، مشددًا على أنّ الدولة المصرية لديها خبرات هائلة في هذا القطاع، مولديها كيانات عملاقة مثل فاكسيرا والشركة القابضة لصناعة الأدوية، بالإضافة إلى قطاع خاص قوي جدا، بواقع 150 مصنعا.

وواصل: «من خلال البيانات المؤسسية في الدولة، بدأنا في النقاشات مع منظمة الصحة العالمية ومؤسسات دولية كبيرة في أن تكون مصر مركزا لإنتاج اللقاحات على مستوى الإقليم، ومنظمة مصر الصحة العالمية صرحت بأننا من الدول القليلة التي لديها هذا الأمر».