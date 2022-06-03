طريقة استخراج شهادة تحركات إلكترونيا.. خطوات بسيطة في وقت قصير

عند التنقلات من دولة إلى أخرى أو الحاجة إلى قضاء بعض المصالح والأوراق يحتاج بعض المواطنين تقديم أوراق تفيد بتحركاتهم خارج مصر وداخلها، لذا تقدم وزارة الداخلية خدمة وتوضح طريقة استخراج شهادة التحركات للمواطنين الراغبين في تقديمها للجهات المعنية، فيتم إصدار الشهادة لمقدم الطلب أو من ينوب عنه، وفقاً للبيانات المتاحة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة.

وفي الفترة الأخيرة تقدم وزارة الداخلية، العديد من الخدمات الإلكترونية، من أجل تخفيف الزحام على المكاتب وتيسيرا على المواطنين، ومن ضمنها شهادة التحركات، لذا تستعرض «الوطن» فيما يلي طريقة استخراج شهادة تحركات.

طريقة استخراج شهادة تحركات

وطريقة استخراج شهادة تحركات تكون بخطوات بسيطة من المنزل، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الضغط هنا ثم إنشاء حساب حيث ستجد في أعلى الصفحة الرئيسية، خانة تسجيل دخول.

ثم اختر إنشاء حساب جديد واملئ طلب شهادة التحكرات بكافة البيانات الشخصية الصحيحة المطلوبة منك والرقم القومي.

وبعدها عليك دفع رسوم الخدمة، وتحديد موعد الاستلام، واستلام الشهادة من مقر الإدارة العامة للجوزات والهجرة.

خدمات يقدمها موقع وزارة الداخلية الإلكتروني

ويقدم موقع وزارة الداخلية العديد من الخدمات للمواطنين والتي يمكن الانتهاء منها دون عناء الذهاب إلى مكاتب أو فروع الاحوال المدنية لاستخراجها وإهدار الوقت وذلك تيسيرا على الناس، أبرزها ما يلي:

طلب بدل فاقد بطاقة الرقم القومي

قيد عائلي مميكن، قيد فردي.

وثيقة الزواج.

وثيقة الطلاق.

قيد الوفاة.

وثيقة الميلاد.

كما يمكن الانتهاء من خدمات المرور، مثل طلب إصدارملصق إليكتروني، تجديد رخصة بدل فاقد رخصة المركبة، بدل تالف رخصة المركبة، الاستعلام عن مخالفات السيارات والمركبات الخاصة، لتأكد من صحة بيانات مركبة، بدل فاقد رخصة قيادة، بدل تالف رخصة قيادة.

كما يمكن أيضا تسجيل بيانات العقارات أو الأراض المؤجرة، بالإضافة إلى تسجيل طلبات الهجرة والجنسية.

كما يتيتح الموقع للراغبين في التقدم لأكاديمية كلية الشرطة، ومعاهد معاوني الأمن تقديم طلبات من خلال الموقع الإلكتروني.