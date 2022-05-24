شهادة تحركات للفائزين بقرعة الحج للتأكد من عدم أداء للمناسك قبل ذلك

قال محمد عزت، أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن المواطنين الفائزين بقرعة الحج السياحي والتي ستجرى منتصف الأسبوع المقبل، يجب عليهم تقديم شهادة تحركات من مصلحة الجوازات لتحديد سابقة الحج من عدمه، موضحا أن الضوابط المنظمة للحج هذا العام تمنع من أدى الحج قبل ذلك من السفر للحج هذا العام.

وشدد في تصريحات لـ«الوطن»، على أن المواطن الذي سيثبت أدائه الحج قبل ذلك سيتم استبعاد اسمه ولن يسترد قيمة جدية الحجز التي دفعها عند التقدم، موضحا أن قيمة رسم جدية الحجز للمتقدمين للبرامج الاقتصادية بلغ 20 ألف جنيه، وللمتقدمين لبرنامج الـ 5 نجوم 30 ألف جنيه.

إقرار بعدم أداء الحج قبل ذلك

ولفت «عزت»، إلى أن كافة المواطنين الذين تقدموا للحج السياحي وقعوا إقرارا عند التقدم بعدم أدائهم مناسك الحج قبل ذلك، مشيرا إلى أن المواطن الذي ثبت أدائه للحج وتم استبعاده من كشوف الفائزين لن تستطيع شركة السياحة المنفذة لبرنامج الحج استبداله بغيره من المواطنين الذين تقدموا لدى الشركة ولم يوفقوا في القرعة حيث ستسترد وزارة السياحة تلك التأشيرة وتوزعها على شركات السياحة المنظمة للحج.

حالات استبدال الفائزين بالحج بغيرهم

وأوضح أن الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام حددت حالتين فقط يحق فيهما استبدال الفائزين بالحج بغيرهم من غير الفائزين، وهما حالتي وفاة الفائز بالحج أو صدور حكم قضائي بحقه، مُقيد للحرية واجب النفاذ، على أن يكون تاريخ الوفاة أو صدور الحكم القضائي لاحق لموعد إعلان أسماء الفائزين بقرعة الحج السياحي.

وأشار أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة انه في حالتي وفاة الفائز بالحج أو حبسه، يتم رد كامل قيمة جدية الحجز التي دفعها لعائلته دون انتقاص على أن تقوم الشركة باستبدال اسمه بأحد المسجلين لديها ممن لم يوفق في الفوز عبر القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين لأداء الحج السياحي لهذا العام.