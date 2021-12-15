أسعار وكيفية استخراج شهادة تحركات للمسافرين للخارج

شهادة التحركات واحدة من أهم الأوراق الرسمية، التي يزيد البحث عنها خلال الآونة الحالية، وذلك بالتزامن مع تخفيف إجراءات السفر بين الدول والسماح بالسفر، كونها توضح ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﻃﺎﻟﺒﻬﺎ خارج وإلى مصر، خلال ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻳﺤﺪدﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ، حيث ﺗﻮﺿﺢ ﺗﺴﺠﻴﻼﺕ ﺧﺮﻭﺟﻪ وﺩﺧﻮﻟﻪ ﻋﺒﺮ ﻣنافذ اﻟﺒﻼﺩ اﻟﺒﺮﻳﺔ وﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﺍﻟﺠﻮﻳﺔ بشكل عام، موضحا بها اﻟﺘﺎرﻳﺦ، وعادة ما يجري طلبها في السفارات الأوروبية والأمريكية، وعند التقديم للحصول على فيزا شنجن الأوروبية.

ووفقا لبوابة مصر لجميع الخدمات الحكومية، فإن هناك عدد من المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة التحركات، كنوع من إجراءات السفر وهي على النحو التالي:

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة التحركات

1- صوره ضوئية من جواز السفر.

2- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

3- خطاب موجهه من الجهات الحكومية (التموين - الضرائب - الأحوال المدنية -التجنيد - هيئة التنظيم والأدارة - التأمينات الأجتماعية - الكليات العسكرية) وكذا السفارات المختلفة.

4- يتم الرد على جميع الجهات الشرطية وشئون الأجانب والتصديقات والنيابات العامة والأموال العامة والامن الوطني والرد على جميع مخاطبات السفارات المختلفة.

شروط الحصول على شهادة التحركات

أما عن شروط الحصول على شهادة التحركات فتمثلت وفقا للبوابة في استيفاء جميع البيانات: الاسم رباعي، الجنسية، تاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة المدة المطلوب كشف التحركات عنها، اسم المحكمة، رقم القضية.

إجراءات طالب الخدمة

- التقدم بالطلب لشباك.

- دفع الرسوم المطلوب.

- استلام الشهادة أو ايصال استلام الشهادة.

إجراءات الجهة المقدمة للخدمة

- يستقبل القسم بـ الإدارة العامة للجوازات بالعباسية جميع الطلبات المقدمة من الجمهور لتقديمها الى الجهات المختلفة بالدولة وكذا السفارات.

- استيفاء نموذج للكشف على بيانات صاحب الشأن بإدارة المراقبة عن التحركات المطلوب عنها الشهادة في حالة ما اذا كان مصريا.

- الكشف عما اذا كان يحمل اى جنسية اخرى بخلاف الجنسية المصرية.

رسوم الحصول على كشف التحركات

- رسوم الشهادة للمدة المطلوبة من سنه واحدة 17.5 جنيه .

رسوم الشهادة للمدة المطلوبة من سنتين 18 جنيه.

- رسوم الشهادة للمدة المطلوبة من 3 سنوات 18.5 جنيه.

- رسوم الشهادة للمدة المطلوبة من 4 سنين 19 جنيه.

- رسوم الشهادة للمدة المطلوبة من 5 سنين 19.5 جنيه.

- رسوم الشهادة للمدة المطلوبة من 6 سنين 20 جنيه.

- رسوم الشهادة للمدة المطلوبة من 7 سنين 20.5 جنيه.

- رسوم الشهادة للمدة المطلوبة من 8 سنين 21 جنيه.

- رسوم الشهادة للمدة المطلوبة من 9 سنين 21.5 جنيه.

- رسوم الشهادة للمدة المطلوبة من 10 سنين واحدة 22 جنيه.

- رسوم الشهادة للمدة المطلوبة من 11 سنة 22.5 جنية.

- رسوم الشهادة للمدة المطلوبة من 12 سنة 23 جنيه.

- رسوم الشهادة للمدة المطلوبة من 13 سنة 23.5 جنيه.

- رسوم الشهادة للمدة المطلوبة من 14 سنة 24 جنيه.

- رسوم الشهادة للمدة المطلوبة من 15 سنة 24.5 جنيه.

- رسوم الشهادة للمدة المطلوبة من 16 سنة 25 جنيه.

- رسوم الشهادة للمدة المطلوبة من 17 سنة 25.5 جنيه.

- رسوم الشهادة للمدة المطلوبة من 18 سنة 26 جنيه.

- رسوم الشهادة للمدة المطلوبة من19 سنة 26.5 جنيه.

رسوم الشهادة للمدة المطلوبة من 20 سنة 27 جنيه.

- رسوم الشهادة للمدة المطلوبة من 21 سنة 27.5 جنيه.

- رسوم الشهادة للمدة المطلوبة من 22 سنة 28 جنيه.

- رسوم الشهادة للمدة المطلوبة من 23 سنة 28.5 جنيه.

- رسوم الشهادة للمدة المطلوبة من 24 سنة 29 جنيه.

- رسوم الشهادة للمدة المطلوبة من 25 سنة 29.5 جنيه.

- رسوم الشهادة للمدة المطلوبة من 26 سنة 30 جنيه.