محيي إسماعيل يعود إلى الشاشة بـ«الكوماندا»: «بيتعرض عليا أعمال كتير وبرفضها»

وقَّع الفنان محيي إسماعيل على عمل فني جديد يحمل اسم «الكوماندا» وذلك بعد غياب عن التمثيل لأكثر من ثلاث سنوات، حيث كانت آخر أعماله الفنية فيلم الكنز الجزء الثاني ومن بعدها غاب عن الأعمال الفنية.

وكشف الفنان محيي إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن سبب غيابه عن التمثيل خلال الفترة الماضية فقال إنه يعرض عليه كثير من الأعمال الفنية ولكنه يرفضها كلها وذلك لأنها لا تعجبه ولا تليق بأن يشارك فيها.

محيي إسماعيل يعود بـ«الكوماندا»

أما عن فيلم الكوماندا فقال محيي إنه بالفعل عرض عليه هذا العمل، وهو عمل كوميدي وعندما قرأ الورق الخاص به أعجب به وهذا هو السبب وراء موافقته عليه ومن المفترض الاتفاق على كل التفاصيل خلال الفترة المقبلة .

كما كشف محيي إسماعيل عن أنه خلال أحداث فيلم الكوماندا سيجسد شخصية الكوماندا لأن العمل من بطولته، مؤكدا أنه سينال إعجاب الجمهور لأنه كوميدي من الطراز الأول ويحمل كوميديا المواقف.

آخر أعمال محيي إسماعيل

يذكر أنه كانت آخر الأعمال الفنية التي شارك بها الفنان محيي إسماعيل هي فيلم الكنز الجزء الثاني وذلك بجانب محمد سعد ومحمد رمضان وهند صبرى وروبي وأحمد رزق وأحمد حاتم وأمينة خليل وسوسن بدر وعباس أبو الحسن وسارة عبد الرحمن وعدد كبير من الفنانين وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شريف عرفة.

وكان قد احتفل الفنان محيي إسماعيل مؤخرا بتوقيع روايته الجديدة التي تحمل اسم جراح النفوس وسط حضور عدد من الأصدقاء والصحفيين.