أسعار الدواجن اليوم السبت 4-6-2022 في مصر

اللحوم البيضاء والبيض والشيش طاووق والبانيه والرومي وغيرها من المشتقات، تجعل الناس يهتمون ببورصة وأسعار الدواجن بشكل يومي لشرائها وتناولها وتحضيرها في العديد من الأكلات على مائدة الغداء أو العشاء، نظرًا لفوائدها العديدة للجسم كونها مصدرًا مهمًا من البروتينات وتساعد على تقوية جهاز المناعة.

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة «الوطن» أسعار الدواجن ومشتقاتها وأسعار السمان والبط والرومي والكتاكيت ،اليوم السبت الموافق 4 يونيو الجاري، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الدواجن البيضاء

وجاءت أسعار الدواجن اليوم وفق نوعها في سلاسل المحلات التجارية الكبرى، كما يلي:

- تراوح سعر طبق فلية دجاج ما بين 140 و170 جنيهًا.

- شاورما دجاج بسعر 111 جنيهًا.

- برجر دجاج بنحو 100 جنيه.

- كفتة فراخ بسعر 94 جنيهًا.

- دجاجة كاملة وزن كيلو جرام ، ما بين 77 جنيهًا و90 جنيهًا، حسب الوزن والتغليف والشركة المصنعة.

- صدور دجاج بالعظم 60 جنيها.

- لانشون فراخ وزن كيلو بسعر 110 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الشيش طاووق ما بين 110 ز140 جنيهًا.

- طبق أوراك تراوح ما بين 55 و100 جنيه.

- طبق أجنحة تراوح ما بين 35 و55 جنيهًا.

- سعر طبق كبد وقوانص نحو 82 جنيهًا.

- طبق كبدة فراخ بسعر ما بين 67 و97 جنيها.

- طبق دبابيس دجاج تراوح سعره ما بين 60 و70 جنيها للكيلو.

أسعار السمان اليوم

ويتواجد جوز السمان في المحلات التجارية الكبرى بسعر يتراوح ما بين 30 و65 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

ووصل سعر الفراخ الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم نحو 13 جنيهًا، بينما الأبيض عمر يوم نحو 50 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

- تراوحت أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المحلية ما بين 3 و9 جنيهات.

- وصل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم إلى 3 جنيهات.

- وصل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم 3 جنيهات، والفيومي 5 جنيهات، والأبيض عمر يوم 9 جنيهات.

أسعار البط اليوم

وتراوح سعر البطة الكاملة مذبوحة ومعبأة وزن 2800 جرام من 140 إلى 233 جنيهًا.