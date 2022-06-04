حظك اليوم برج الدلو السبت 4-6-2022 عاطفيا ومهنيا

توجد العديد من الصفات التي تمتلكها أنثى برج الدلو، أبرزها الذكاء والقوة ولديها قوة حدس حيث يقولون أنها تمتلك الحاسة السادسة نظرا لتنبؤها بالعديد من الأشياء قبل حدوثها، كما أنها تحب الحرية وتكره القيود ولا تحب لأحد أن يرسم لها حياتها أو يفرض عليها أمرا أو حدودا للتعامل، لذا فهي تحب أن تعيش الحياة وحدها بحرية مطلقة، كما أنها تحب أصدقاءها كثيراً، وتحافظ عليهم، وتحاول أن تجعل علاقاتها بهم متينة دائما، ومبنية على عنصري الصدق والصراحة.

صفات أنثى برج الدلو

تحب أنثى برج الدلو البساطة والهدوء وتكره التفاصيل الروتينية والعادات المتكررة، وتحب التجديد والابتكار، كما أنها تملك روح طفولية وتحب المرح والانطلاق والفكاهة ودائما ما تكون خفيفة الظل في حديثها مع الآخرين، ولا يوجد بداخلها كره لأحد أو حقد وتتعامل بعفوية تامة، وتحب التعامل بهدوء ولا تحب أن ترفع صوتها، كما أنها لا تغضب بسرعة، كما وتنظر لمستقبلها نظرة تفاؤلية بعيدة تماماً عن التشاؤم.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

يجب على مواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي تجنب التورط مع شريك حياتك في نزاع أو استفزاز أنت في غنى عنه حتى لا تقع في المشاكل وتزدادا حدتها، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

يتواجد القمر في مواجهة برجك اليوم مما يحتم عليك أن تكون هادئا وتبتعد عن الغضب والانفعال من أي أمر يحدث أمامك، ومع ذلك انتبه لحقوقك وابتعد عن المخاطرة المالية، وذلك وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.