حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 31-5-2022 مهنيا وعاطفيا

حذرت خبيرة علم الفلك والأبراج عبير فؤاد، في توقعاتها وحظك اليوم، كل المواليد، وتحديدًا الذين يحتفلون تلك الأيام بأعياد ميلادهم، فالبعض يفضل معرفة ما يخبرهم به الفلك يوم ميلاده، على اعتبار أن هذا مؤشر لما هو قادم في عامهم الجديد.

واليوم 31 مايو، نقدم حظك اليوم وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن»، استمرارا لسلسلة الأخبار المتعلقة بالفلك، والطالع التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

حظك اليوم برج الحمل 31-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يساعدك أن تحقق تطورا وتعيش أجواءً حافلة بالمفاجآت والمعرفة.

حظك اليوم برج الحمل 31-5-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس والقمر داعمان.. تنصلح اليوم أمورك وقد تحقق تقاربا مع الأخوة.

حظك اليوم برج الثور 31-5-2022 على الصعيد العاطفي

عزيزي مولود برج الثور الوضع الفلكي يجعلك عرضة للوقوع في أخطاء.. حاول أن تضاعف تركيزك ونظّم أفكارك.

حظك اليوم برج الثور 31-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تعمل اليوم على معالجة المشاكل المالية والمهنية بدقة.

حظك اليوم برج الجوزاء 31-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك اليوم سحرا ويملأ قلبك بمشاعر دافئة.

حظك اليوم برج الجوزاء 31-5-2022 على الصعيد المهني

أمامك نشاطات ومشاريع تحسن إدارتها وتعود بالنفع عليك وعلى من حولك.

حظك اليوم برج السرطان 31-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة واليوم عليك أن تعتني بصحتك وسلامتك.. وقد تلاحظ كل صغيرة وكبيرة لكن لا تعلن أفكارك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 31-5-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يثير المشاكل ويزيد التوتر.. احمِ نفسك من المكائد وتجنب تصعيد المواقف.

حظك اليوم برج الأسد 31-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء.. وقد تجد الأصحاب من حولك يمنحونك اهتماما كبيرا ويدعمون تقدمك.

حظك اليوم برج الأسد 31-5-2022 على الصعيد المهني

تتمتع اليوم بكامل لياقتك ويمدك الفلك بروح تفاؤل والمناخ مثالي للتقدم، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 31-5-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. لكن لا تستسلم للإحباط وتمسك بأحلامك وطموحاتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 31-5-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس والقمر في وضع معاكس.. انتبه اليوم لأن إحساسك بالقلق والتوتر قد يضر اليوم بعلاقاتك.

حظك اليوم برج الميزان 31-5-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس والقمر داعمان.. اليوم أنت أقوى مما تعتقد وتبدي استعدادا للعطاء بسخاء.

حظك اليوم برج الميزان 31-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يرفع معنوياتك وقد تلتقي بأشخاص يدعمونك ويعتمد عليهم، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 31-5-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك نشاطا وحماسا وطاقة عاطفية وتحسن تنظيم جهودك.

حظك اليوم برج العقرب 31-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك للتركيز على إدارة أموالك والتخطيط جيدا لمستقبلك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 31-5-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا.. القمر في مواجهة برجك يدفعك لمهاجمة شريك حياتك.. لا تفقد أعصابك!.

حظك اليوم برج القوس 31-5-2022 على الصعيد المهني

تميل اليوم لتحقيق نوع من الاستقلالية وترفض سيطرة البعض عليك، حاول أن تتعامل بهدوء وانتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج الجدي 31-5-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تمنحك سحرا وجاذبية وتستطيع أن تؤثر فيمن تحب.

حظك اليوم برج الجدي 31-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل مولود برج الجدي فإذا كلفت بأداء مهمة، ستنجزها على أكمل وجه، فقط احمِ حقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 31-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يملؤك بكنز من المشاعر وتعبر عن ذلك اليوم بسلاسة.

حظك اليوم برج الدلو 31-5-2022 على الصعيد المهني

تبدو نشيطا وتظهر قدراتك ومواهبك وقد تفرح ببعض المستجدات.

حظك اليوم برج الحوت 31-5-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس والقمر في مربع برجك.. كن صبورا اليوم أمام المشاكل وكل أشكال المعارضة.

حظك اليوم برج الحوت 31-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. قد تشعر بالتشوش ومن المهم ألا تتسرع اليوم في قراراتك وتجنب المغامرات المالية!