عم الطالبة المتغيبة بمنطقة الشيخ زايد: «أبوها مريض ومركب دعامتين بالقلب»

كشف عم منى حسين طالبة الشيخ زايد المتغيبة عن تفاصيل جديدة بالواقعة، مشيرًا الى أن والدها منذ تغيب نجلته منذ حوالى 9 أيام لم يخرج من المنزل، وفي انتظار عودتها مرة أخرى ويبكي عليها ليل نهار، مشيرًا إلى أن جهات التحقيق استمعت إلى أقوال والدها ووالدتها بعدما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

والدها مريض قلب

وأضاف عم الطالبة خلال بث مباشر عبر لـ«الوطن»: «أبوها مريض قلب ومركب دعامتين بالقلب وعنده 60 سنة، ونشرنا صورها، البنت في حالها مش بتخرج ومالهاش صحاب، وهى من النوع اللي في حاله وبتخاف من أقل حاجة، وإحنا واثقين انها هترجع».

تفاصيل الواقعة

وكان والد الطالبة كشف تفاصيل الواقعة خلال بث مباشر مع «الوطن» قائلًا: «من 9 أيام بنتي كانت رايحة الامتحان، وبعد ما أمها وصلتها للعربية، فجأة تليفونها اتقفل ومنعرفش عنها حاجة»، مضيفا: «بنتي متربية وطيبة، وتعرف ربنا، وبتصلي، وعمرها ما عملت حاجه غلط، أنا ولا بنام ولا باكل ونفسي أطمن عليها».

تحرير محضر بغياب الفتاة

كما أشاد والد الفتاة الذي كان يعمل مدير عام بوزارة الثقافة (معاش) بجهود رجال الشرطة، بعد أن حرر محضرا تغيب بقسم شرطة الشيخ زايد، يحمل رقم 1607 إداري، مضيفا أنه مريض قلب، أجرى بعض العمليات مؤخرًا، ما يجعله عاجزًا عن الخروج للبحث عن ابنته، مناشدًا الجميع بالبحث عن ابنته المتغيبة.

كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة الشيخ زايد من موظف بالمعاش يفيد تغيب نجلته أثناء توجهها إلى جامعتها بحلوان، وجرى تحرير محضر حمل رقم 1607 الشيخ زايد، كما يكثف رجال الشرطة من جهودهم لكشف غموض الواقعة.