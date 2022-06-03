مريض نفسي ينهي حياة والدته بعد مشادة كلامية في البحيرة.. طعنها حتى الموت

لقيت سيدة مصرعها على يد ابنها في مركز بدر بمحافظة البحيرة، حيث أقدم الشاب على إنهاء حياة والدته باستخدام سكين إثر مشاجرة كلامية بينهما، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مركز بدر بالبحيرة، وجرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عدة طعنات نافذة تنهي حياة الأم

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز بدر يفيد باستقبال المستشفى سيدة في العقد السادس من عمرها مصابة بعدة طعنات نافذة، إثر تعدي ابنها عليها بسلاح أبيض، ولفظت أنفاسها الأخيرة عقب وصولها، وتم حفظ الجثة وتحرير محضر بالواقعة.

مشادة كلامية سبب الحادث

ووجّه مدير أمن البحيرة على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي، وتم الانتقال إلى مكان الحادث، حيث كشفت التحريات الأولية أن مرتكب الواقعة ابنها، يدعى «عمار»، ويبلغ من العمر 22 عاما، الذي طعنها عدة طعنات مستخدما سكينا، ما أدى لإصابتها التي أودت بحياتها.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وتبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية، وأفاد أحد شهود العيان بنشوب مشادة كلامية بين المتهم ووالدته مما دفعه لإنهاء حياتها.

كما أكدوا أنه يعاني من اضطرابات نفسية ومرض نفسي منذ فترة، مشيرين إلى أنها فرت هاربة إلى الشارع في محاولة لإنقاذ ذاتها حيث تصادف مرور نجلها الآخر وجرى نقلها إلى المستشفى إلا أنها توفيت عقب وصولها".

وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.