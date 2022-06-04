كيفية تقديم بلاغ لمباحث الاتصالات وخطوات المتابعة واستكمال الإجراءات

يعاني العديد من الأشخاص ويقعون من حين لآخر في فخ بعض الجرائم الإلكترونية ويتعرضون للاحتيال والنصب، وسرقة بطاقات الائتمان والهجرة غير الشرعية وغيرها، كما يسعى أخرون إلى الإبلاغ عن تلك الجرائم حتى تتوقف، ويبحثون عن طريقة تقديم بلاغ لمباحث الاتصالات.

وفي ضوء مساعدة الناس، تعمل إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات، التابعة لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، على تخصيص طرق لتقديم بلاغات.

وتستعرض الوطن فيما يلي كيفية تقديم بلاغ لمباحث الاتصالات.

طريقة تقديم بلاغ لمباحث الاتصالات

يمكن تقديم بلاغ لمباحث الاتصالات عن طريق الذهاب إلى المكان المخصص لتقديم البلاغات في وحدة تلقى بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية، مع إحضار البطاقة الشخصية والدليل الصوري أو الإلكتروني الذي حدث معك من جريمة.

كما يمكن تقديم بلاغات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

ويمكن تقديم بلاغات عن طريق الاتصال بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على الرقم "0224065052 -0224065051.

كما يمكن الاتصال على الخط الساخن 108 الخاص بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات.

كما يمكن متابعة بلاغات جرائم تقنيات المعلومات الخاصة بهم، على بوابة وزارة الداخلية، على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» من خلال الضغط هنا.

كيف يمكن متابعة نتيجة بلاغات الإنترنت ومباحث الاتصالات

وهناك بعض الطرق التي يمكن من خلالها متابعة نتيجة البلاغات، وهي:

في حالة عدم الانتهاء من الفحص الفني للبلاغ، تظهر لك عبر الموقع الإلكتروني بعد تسجيل البيانات نتيجة البحث «قيد الفحص».

- وإذا تم الانتهاء من فحص البلاغ، وتصديره إلى قسم أو مركز الشرطة لاستكمال باقي إجراءات البلاغ، تظهر نتيجة البحث «رقم وتاريخ الصادر لقسم الشرطة المختص»، كما سيتم إرسال رسائل نصية (SMS) للمبلغين آليًا برقم وتاريخ صادر المحضر لقسم أو مركز الشرطة المختص، عقب الانتهاء من فحص البلاغ.