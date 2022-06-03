عاصي الحلاني يتخطى 2 مليون مشاهدة بكليب ضحكة حبيبي في 48 ساعة

تخطى الفنان اللبناني عاصي الحلاني 2 مليون مشاهدة بكليب «ضحكة حبيبي» عبر موقع «يوتيوب»، في 48 ساعة فقط، والذي طرحه الخميس الماضي ضمن إنتاجات شركة روتانا للصوتيات والمرئيات لعام 2022.

عاصي الحلاني يعلن موعد طرح كليبه الجديد

ونشر الخميس الماضي عاصي الحلاني عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مقطع من الفيديو كليب الجديد ضحكة حبيبي وعلق عليه عاصي الحلاني قائلا: «جمهور فارس الغناء العربي ⁧‫عاصي الحلاني‬⁩ متحمّسين؟، ‏ترقبوا فيديو كليب ⁧‫ضحكة حبيبي‬⁩ الليلة الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية على روتانا يوتيوب»

عاصي الحلاني يروج لكليب ضحكة حبيبي

وحرص الفنان عاصي الحلاني قبل طرح الكليب بأيام للترويج له عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، إذ نشر صورا من كواليس تصوير الكليب، وعلق عليها قائلا: «تم تصوير أغنية ⁧‫ضحكة حبيبي‬⁩ في لبنان مع المخرج أحمد منجد، كلمات عبير أبو إسماعيل، ألحان سليم سلامة، توزيع هادي كريم، إنتاج ⁧‫روتانا،‬⁩ انتظرونا قريبا بأغنية مختلفة، وكليب صيفي بامتياز».

شائعة تفضيل عاصي الحلاني الغناء بعيدا عن لبنان

وتداول رواد السوشيال ميديا في مايو الماضي شائعة تفضيل الفنان عاصي الحلاني الغناء خارج لبنان.

ليرد الفنان عاصي الحلاني عن هذه الشائعة من خلال بيان أصدره مكتبه في لبنان كان نصه كالتالي: «للتوضيح الخبر غير صحيح سيحيي الفنان عاصي الحلاني أكثر من حفل غنائي في لبنان هذا الصيف، والمقرر منهم حفل في بيروت وحفل في الجنوب حرصا منا على دعم السياحة ولإعادة الفرح إلى لبنان، وسيجرى الإعلان عن أماكن الحفلات قريبا بإذن الله».