إليسا تعلن بداية تحضير ألبومها الجديد «صورة»

‏أعلنت المطربة اللبنانية إليسا عبر موقعها التدوينات القصيرة تويتر بداية العمل على ألبومها الجديد.

ونشرت إليسا صوره من التحضيرات للألبوم من داخل الاستوديو وعلقت قائلة: «يبدو أن شخصًا ما عاد إلى الاستوديو لتحضير الألبوم الجديد! أستطيع أن أعلن رسميًا أننا بدأنا تسجيل الألبوم الجديد».

إليسا وسعد لمجرد

ومازالت المطربة إليسا حتى الآن تحصد نجاح كليبها الغنائي من أول دقيقة والذي شاركها فيه المطرب المغربي سعد لمجرد.

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، واحتلت الاغنية المركز الأول عالميا استماعًا كما تصدرت الأغنية التريند في 16 دولة عربية و17 أجنبية، حيث تصدرت تريند رقم واحد، كما نالت الأغنية إشادات الوسط الفني، وأبرزهم الفنانة شيريهان، هيفاء وهبي، أحلام وغيرهم.

كلمات أغنية من أول دقيقة

وتقول كلمات أغنية من أول دقيقة:

بغير من عيني وأنا شايفك وده اللي وصلت ليه

لو أسمع اسمي بشفايفك بقولك كرريه

وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قـد إيه

ده من أول دقيقة حبك قلبي مال

عرفت بميت طريقة أغير حال بحال

بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال

حفل إليسا في السعودية

كما تصدرت إليسا الفترة الماضية التريند أيضا بعد حفلها الغنائي في السعودية والذي رفع شعار كامل العدد، وغنت خلاله إليسا لأول مره أغنية من أول دقيقة لايف والتي تفاعل معها الجمهور بالغناء، حيث ظهرت الأغنية على شاشة كبيره خلف إليسا على المسرح وبدء الجمهور في المسرح في الغناء معها.