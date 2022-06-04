اليوم.. مسلم يحيي حفلا غنائيا في ساقية الصاوي

يحيي المطرب مسلم، مساء اليوم السبت 4 يونيو حفلًا غنائيا في ساقية الصاوي، بقاعه النهر في السابعة والنصف مساء.

ومن المقرر أن يغني خلال الحفل أغنية «مين كان السبب» لأول مرة والتي طرح الفيديو كليب الخاص بها منذ ساعات قليلة وحقق نسب مشاهدة عالية.

مسلم يطرح كليب «مين كان السبب»

وطرح المطرب مسلم، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" أغنيته السنجل الجديدة «مين كان سبب»، وهي أغنية درامية، حزينة، تعبر عن الفراق ونهاية قصة حب، كانت مليئة بالغدر والقسوة، ويتردد فيها سؤال عن الشخص المسؤول في ضياعها وانهيارها.

«مين كان السبب» من كلمات وألحان مسلم وتوزيع موسيقى على الدين عمر، وإخراج أحمد ماريو، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

كلمات أغنيه مين كان السبب

وتقول كلمات الأغنية: «وقفت ساعات الكون بتبكي، ف بعدها حتى الهوا مبقاش يغازل السمامين كان سبب وقفت دموعي ف وقتها… ساعه الوداع حتى أنا.. مبقيتش أنا مين كان سبب وقف بكل ما فيها تنهي المسألة مشيت، وروحي عندها انا كنت ايه .. من قبلها والحبر دايب ع الورق صورنا لما حرقتها غريبه قلبي اللي اتحرق».

مسلم يروج لحفله في ساقية الصاوي

وروج المطرب مسلم للحفل منذ أيام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ نشر بوستر للحفل، وعلق عليه قائلًا: «مستنيكم في ساقية الصاوي -الزمالك يوم السبت الجاي هنغني مع بعض مين كان سبب لأول مره بعد ماتنزل».