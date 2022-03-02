المطرب مسلم يكشف كواليس أغنية «اتنسيت»: بكتب فيها من 2014

كشف المطرب مسلم، كواليس كتابة أغنية «اتنسيت» التي لاقت انتشارًا واسعًا خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه بدأ الغناء وهو في سن الثالثة عشر، وهو من محافظة المنوفية، مؤكدًا أنه انتقل من الغناء بين أصدقائه في الغرف المغلقة إلى الغناء في الأفراح الشعبية في 2011، وبدأ في كتابة كلمات أغنية «اتنسيت» منذ 2014، وظلت حتى 2019 يكتب ويعدل فيها الكثير من الجمل.

أعلن اعتزاله المجال الغنائي بعد وفاة والده 2019

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، الذي يُعرض على قناة «سي بي سي»، أنه أعلن اعتزاله المجال الغنائي بعد وفاة والده عام 2019 إلا أنه تراجع في قراره، وعاد مرة أخرى للغناء في 2021، معقبًا: «طرحت أغنية ماعدش باقي، وبعدها كلمني المنتج الكبير إيهاب سرجاني، واتفرجنا على فيلم عروستي، وقال لدي موضوع أغنيتين جداد، وكتبتهم وأرسلتهم له، ولكنه كان متردد، والمنتج اعترض عليهما».

لم أتوقع النجاح الكاسح لأغنية «اتنسيت»

وأوضح أنه أرسل للمخرج إيهاب سرجاني 10 أغان اختار منهم 3 أغنيات منها أغنية «اتنسيت»، مؤكدًا أنه لم يتوقع أن تحصد هذه الأغنية 180 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب»، مضيفًا: «وأنا بتفرج على فيلم عروستي، لاقيت الأغنية حزينة جدًا، قولت لنفسي هو أنا ليه بصعبها على الناس كده، بس أنا صورتها، وطرحتها في الأسواق»، مؤكدًا أنه كان يتوقع نجاحها، لكن ليس هذا النجاح الباهر.