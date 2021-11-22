المطرب مسلم يحيي حفلا غنائيا في ساقية الصاوي 4 ديسمبر

يحيي المطرب مُسلم، أول حفل غنائي له في ساقيه الصاوي، يوم السبت، 4 من ديسمبر المقبل، على أن يكون الحفل في قاعة النهر، في السابعة والنصف مساءً. والمطرب اسمه الحقيقي أحمد الصعيدي، الشعير بـ«مسلم»، وهو غير مؤدي المهرجانات «مسلم»، الذي جاء اسمه ضمن قائمة المنع من الغناء، الصادرة من نقابة المهن الموسيقية.

مسلم يروج لحفله الغنائي

وروج المطرب مسلم، للحفل، خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشر «بوستر» الحفل معلقًا عليه قائلًا: «حفلتي الأولى في ساقيه الصاوي إن شاء الله يوم السبت 4 ديسمبر.. التذاكر موجودة في ساقيه الصاوي، أون لاين من خلال اللينك».

«اتنسيت» لمسلم تحقق 33 مليون مشاهدة خلال شهر

وكان مسلم، طرح منذ أيام أغنيته الجديدة «إتنسيت»، وهي الأغنية الرسمية لفيلم «عروستي»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها، كما حصدت الأغنية أكثر من 33 مليون مشاهدة خلال شهر.

أبطال فيلم «عروستي»

فيلم «عروستي» تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوي، ومروان يونس، وزينب غريب، ومن تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير.

بسبب تشابه أسماء.. مسلم يثير الجدل

وكان مسلم، قد أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية بعد صدور قرار النقابة بوقف 20 من مطربي ومؤدي المهرجانات عن الغناء والمشاركة في الحفلات، وكان من بينهم مطرب المهرجانات «مسلم»، صاحب مهرجان «خطر»، مما أثار حيرة الجماهير بسبب تشابه الاسمين.

كلمات أغنية اتنسيت

وتقول كلمات أغنية اتنسيت:

مبقيتش عارف

أعمل إيه

حالي مش صعبان عليه

يعني دا اللي وصلنا ليه

سايبه وعارف روحي فيه

كل شئ الا الفراق فمتسيبنيش

وأنا مشتاق عمري ماتخيلت

يوم أبعد و أسيب روحي معاك

هصدقك وأكدب عينيا

دا أنت شوفت أجمل ما فيا

و مكانش عندي أي نية

أنساك وتضيع من بين إيديا